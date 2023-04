Klatsche bei FC Lustenau 07 für Brederis/Meiningen

Details Montag, 03. April 2023 14:21

SPG Brederis/Meiningen blieb gegen FC Lustenau 07 chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ FC Lustenau keine Zweifel aufkommen und trug gegen Brederis/Meiningen einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte FC Lustenau 1907 bei SPG CHT Brederis/Meiningen mit 3:0 für sich entschieden.

In der 24. Minute traf FC Lustenau 07 zum ersten Mal ins Schwarze. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0 (39.). Mit der Führung für FC Lustenau ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 für FC Lustenau 07 war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Erneut traf FC Lustenau und stellte den Spielstand damit auf 4:0 (62.). Letztlich feierte FC Lustenau 1907 gegen SPG Brederis/Meiningen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Der Sieg über Brederis/Meiningen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Lustenau 07 von Höherem träumen. FC Lustenau verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

SPG CHT Brederis/Meiningen bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gäste ist deutlich zu hoch. 61 Gegentreffer – kein Team der Vorarlbergliga fing sich bislang mehr Tore ein. SPG Brederis/Meiningen musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Brederis/Meiningen insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SPG CHT Brederis/Meiningen. Nach der Niederlage gegen FC Lustenau 1907 ist SPG Brederis/Meiningen aktuell das defensivschwächste Team der Vorarlbergliga. Brederis/Meiningen kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet FC Lustenau 07 derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

FC Lustenau tritt am kommenden Samstag bei SV frigo Ludesch an, SPG CHT Brederis/Meiningen empfängt am selben Tag ECO-PARK FC Hörbranz.

Enes Cavkic, Trainer SPG CHT Brederis/Meiningen: "Meine Mannschaft konnte nur die ersten dreißig Minuten gegen den FC Lustenau mithalten. Ab dem 1:0 ein für mich unverständlicher Zusammenbruch meiner Mannschaft - dann spielte nur mehr der FC Lustenau. Dank unserem jungen Torwart Luca Fleisch und vielen vergebenen Möglichkeiten von Lustenau ist es beim 0:4 geblieben."





Vorarlbergliga: FC Lustenau 1907 – SPG CHT Brederis/Meiningen, 4:0 (2:0)

62 Aleksandar Umjenovic 4:0

52 Simon Haefele 3:0

39 Giorgio Doriano 2:0

24 Simon Lukas Grabherr 1:0

