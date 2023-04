SC Fussach verlangt FC Alberschwende alles ab

Details Sonntag, 23. April 2023 02:50

SC Fussach und FC Alberschwende boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Fussach erlitt gegen Alberschwende erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit FC Sohm Alberschwende beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Das 1:0 war das Verdienst von Martin Bartolini. Er war vor 200 Zuschauern in der 22. Minute zur Stelle. Den Freudenjubel von poolfolio SC Fussach machte Volkan Akyildiz zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (25.). Das 2:1 von FC Alberschwende stellte Tobias Bitschnau sicher (30.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Akyildiz seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 2:3 von SC Fussach zeichnete Mario Moosmann verantwortlich (84.). Am Schluss gewann Alberschwende gegen die Gastgeber.

Fussach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt poolfolio SC Fussach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen FC Sohm Alberschwende gerät man immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich SC Fussach schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Fussach klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen FC Alberschwende war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Alberschwende führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Die Gäste sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch acht Unentschieden und eine Niederlage dazu. FC Sohm Alberschwende erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Poolfolio SC Fussach tritt am kommenden Samstag bei FC Lustenau 1907 an, FC Alberschwende empfängt am selben Tag blum FC Höchst 1921.

Vorarlbergliga: poolfolio SC Fussach – FC Sohm Alberschwende, 2:3 (1:3)

84 Mario Moosmann 2:3

45 Volkan Akyildiz 1:3

30 Tobias Bitschnau 1:2

25 Volkan Akyildiz 1:1

22 Martin Bartolini 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei