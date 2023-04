Coach von Berederis/Meiningen nach Schlappe gegen Koblach: "Unerklärlich schwache Leistung!"

Details Dienstag, 25. April 2023 00:35

Brederis/Meiningen blieb gegen FC Koblach chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Koblach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SPG CHT Brederis/Meiningen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte SPG Brederis/Meiningen auswärts einen 2:1-Sieg verbucht.

Peter Dach FC Koblach ging in Minute 19 in Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Andreas Mayer schoss für Brederis/Meiningen in der 57. Minute das erste Tor. Dominik Kirchmann war es, der vor 300 Zuschauern für FC Koblach den Führungstreffer besorgte (60.). Das 3:1 ließ die Gäste zum dritten Mal im Match jubeln (63.). Niklas Winkel überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Koblach (89.). Kurz darauf traf FC Koblach in der Nachspielzeit zum 5:1 (91.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen German Böckle stand der Auswärtsdreier für Koblach. Man hatte sich gegen SPG CHT Brederis/Meiningen durchgesetzt.

Enes Cavkic, Trainer SPG CHT Brederis/Meiningen: “Eine unerklärlich schwache Leistung meiner Mannschaft. FC Koblach siegte auch in dieser Höhe total verdient!“

SPG Brederis/Meiningen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Heimteam bisher ein. Brederis/Meiningen bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit 74 Toren fing sich SPG CHT Brederis/Meiningen die meisten Gegentore in der Vorarlbergliga ein. SPG Brederis/Meiningen musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Brederis/Meiningen insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SPG CHT Brederis/Meiningen taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der sechste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Peter Dach FC Koblach. Trotz der drei Zähler machte FC Koblach im Klassement keinen Boden gut. Koblach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SPG Brederis/Meiningen. Nach der Niederlage gegen Peter Dach FC Koblach ist Brederis/Meiningen aktuell das defensivschwächste Team der Vorarlbergliga.

SPG CHT Brederis/Meiningen gastiert kommenden Freitag (19:00 Uhr) bei Austria Lustenau Amat. FC Koblach ist am kommenden Sonntag zu Gast bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau.

Vorarlbergliga: SPG CHT Brederis/Meiningen – Peter Dach FC Koblach, 1:5 (0:1)

91 Berkant Oezmen 1:5

89 Niklas Winkel 1:4

63 Berkant Oezmen 1:3

60 Dominik Kirchmann 1:2

57 Andreas Mayer 1:1

19 Berkant Oezmen 0:1

