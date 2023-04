SV Lochau und FC Hard teilen Punkte

Details Sonntag, 30. April 2023 02:25

2:2 hieß es nach dem Spiel von SV Lochau gegen Hard. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel bei FC Hard hatte Lochau schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Samir Luiz Sganzerla sein Team in der 16. Minute. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Marcel Ladinek nutzte die Chance für SV Typico Lochau und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Elvis Alibabic schoss für Hard in der 52. Minute das zweite Tor. Raphael Mathis beförderte das Leder zum 2:2 von SV Lochau in die Maschen (78.). Schließlich gingen Lochau und FC Hard mit einer Punkteteilung auseinander.

Erfolgsgarant von SV Typico Lochau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 63 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Die Trendkurve von Hard geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 63 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Heimmannschaft die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SV Lochau den zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 14 Siege ein. Seit vier Spielen hat Lochau keine Niederlage mehr kassiert, FC Hard ebenso nicht.

Nächster Prüfstein für SV Typico Lochau ist KFZ Hagspiel FC Hittisau (Samstag, 17:30 Uhr). Hard misst sich am selben Tag mit FC Sohm Alberschwende (17:00 Uhr).

Vorarlbergliga: SV Typico Lochau – FC Hard, 2:2 (1:1)

78 Raphael Mathis 2:2

52 Elvis Alibabic 1:2

46 Marcel Ladinek 1:1

16 Samir Luiz Sganzerla 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei