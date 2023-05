FC Hörbranz untermauert gegen Nenzing Heimstärke

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:50

Bei ECO-PARK FC Hörbranz gab es für FC Nenzing nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Hörbranz die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Nenzing keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Nenzing bereits in Front. Fabian Krainz markierte in der zweiten Minute die Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Philipp Glanzer zum Ausgleich für Hörbranz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira traf zum 2:1 zugunsten von ECO-PARK FC Hörbranz (54.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Julian Rupp für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende verbuchte FC Hörbranz gegen Nenzing einen Sieg.

Hörbranz behauptet nach dem Erfolg über FC Nenzing den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute das Heimteam die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte ECO-PARK FC Hörbranz 16 Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief FC Hörbranz konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage fiel Nenzing in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Zwölf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat FC Nenzing derzeit auf dem Konto.

Hörbranz stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SV Typico Lochau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Nenzing Peter Dach FC Koblach.

Vorarlbergliga: ECO-PARK FC Hörbranz – FC Nenzing, 3:1 (1:1)

92 Julian Rupp 3:1

54 Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira 2:1

44 Philipp Glanzer 1:1

2 Fabian Krainz 0:1

