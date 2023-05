Julian Maier erzielt für Brederis/Meiningen gegen FC Bizau spätes Remis

Details Dienstag, 09. Mai 2023 01:18

Gegen SPG CHT Brederis/Meiningen musste sich Kaufmann Bausysteme FC Bizau am Samstag mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Über das Remis konnte sich SPG Brederis/Meiningen entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit Kaufmann Bausysteme FC Bizau. Im Hinspiel hatte FC Bizau keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:2 gewonnen.

Brederis/Meiningen ging in Minute neun in Front. Das 1:1 von Bizau stellte Luca Baurenhas sicher (35.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Ingo Gasser mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SPG CHT Brederis/Meiningen. Kaufmann Bausysteme FC Bizau führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der Unparteiische tadelte Uelder Barbosa Mendes vom Gast und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (57.). Als einige Zuschauer bereits FC Bizau als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Julian Maier, der zum Ausgleich traf (90.). Am Ende stand es zwischen SPG Brederis/Meiningen und Bizau pari.

Enes Cavkic, Trainer SPG CHT Brederis/Meiningen: „Meine Mannschaft dominierte über neunzig Minuten das Spiel am Samstag gegen den FC Bizau. Bizau machte aus dem nichts zwei Tore.Wir verpassen aus mehreren Tormöglichkeiten Kapital zu schlagen.Leider machten wir am Ende nur einen Punkt!“

Brederis/Meiningen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Gastgeber bisher ein. Mit 17 ergatterten Punkten steht SPG CHT Brederis/Meiningen auf Tabellenplatz 15. Mit 76 Toren fing sich SPG Brederis/Meiningen die meisten Gegentore in der Vorarlbergliga ein. Vier Siege, fünf Remis und 15 Niederlagen hat Brederis/Meiningen momentan auf dem Konto. In neun ausgetragenen Spielen kam SPG CHT Brederis/Meiningen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Kaufmann Bausysteme FC Bizau rangiert mit 40 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. Die Angriffsreihe von FC Bizau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 62 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bizau verbuchte insgesamt zwölf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

SPG Brederis/Meiningen ist am Mittwoch (18:30 Uhr) bei Austria Lustenau Amat. zu Gast. FC Bizau ist am kommenden Samstag zu Gast bei FC O&S Bau Andelsbuch.

Vorarlbergliga: SPG CHT Brederis/Meiningen – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 2:2 (1:2)

90 Julian Maier 2:2

43 Ingo Gasser 1:2

35 Luca Baurenhas 1:1

9 Simon Kuehne 1:0

