FC Alberschwende deklassiert FC Hittisau

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:09

KFZ Hagspiel FC Hittisau kam gegen FC Sohm Alberschwende mit 0:7 unter die Räder. An der Favoritenstellung ließ FC Alberschwende keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Hittisau einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Alberschwende bei Hittisau mit 4:1 für sich entschieden.

KFZ Hagspiel FC Hittisau geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Volkan Akyildiz das schnelle 1:0 für FC Sohm Alberschwende erzielte. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. FC Alberschwende erzielte in der 48. Minute das 2:0. Akyildiz schraubte das Ergebnis in der 49. Minute mit dem 3:0 für den Tabellenprimus in die Höhe. Pascal Berchtold vollendete zum vierten Tagestreffer in der 53. Spielminute. In der 57. Minute legte der Gastgeber zum 5:0 nach. Tobias Bitschnau gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Sohm Alberschwende (85.). Am Ende kam FC Alberschwende gegen FC Hittisau zu einem verdienten Sieg.

Nach 26 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Alberschwende 59 Zähler zu Buche. Wer FC Sohm Alberschwende besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 28 Gegentreffer kassierte FC Alberschwende. Mit vier Siegen in Folge ist Alberschwende so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Hittisau ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhr das Schlusslicht bisher ein. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 30 Treffer markierte KFZ Hagspiel FC Hittisau – kein Team der Vorarlbergliga ist schlechter. FC Hittisau musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hittisau insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In elf ausgetragenen Spielen kam KFZ Hagspiel FC Hittisau in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Während FC Sohm Alberschwende am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei ECO-PARK FC Hörbranz gastiert, duelliert sich FC Hittisau zeitgleich mit FC Lustenau 1907.

Vorarlbergliga: FC Sohm Alberschwende – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 7:0 (1:0)

85 Tobias Bitschnau 7:0

83 William Shawn Kobe Bereuter 6:0

57 Marcel Kueer 5:0

53 Pascal Berchtold 4:0

49 Volkan Akyildiz 3:0

48 Ayguen Topcu 2:0

8 Volkan Akyildiz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei