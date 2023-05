Acht Treffer des FC Höchst in Ludesch

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:09

FC Höchst kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Die Gäste ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen SV Ludesch einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit Höchst seinen Sieger gefunden.

Blum FC Höchst 1921 erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. FC Höchst machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (9.). Mit dem 3:0 von Maximilian Knuth für Höchst war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Ridvan Kardesoglu (36.) und Elton Aliji (41.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von blum FC Höchst 1921. Angesichts der desolaten Vorstellung von Ludesch in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für FC Höchst in die Pause. Blum FC Höchst 1921 überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (52.). Der siebte Streich von FC Höchst war Knuth vorbehalten (61.). Am Ende fuhr blum FC Höchst 1921 einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Höchst bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SV frigo Ludesch in Grund und Boden spielte.

SV Ludesch befindet sich am 26. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

FC Höchst findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Höchst verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Ludesch ist blum FC Höchst 1921 weiter im Aufwind.

SV frigo Ludesch tritt am kommenden Samstag bei FC Hard an, FC Höchst empfängt am selben Tag Austria Lustenau Amat.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – blum FC Höchst 1921, 0:8 (0:5)

84 David Schnellrieder 0:8

61 Maximilian Knuth 0:7

52 Abduel Kerim Kalkan 0:6

41 Elton Aliji 0:5

36 Ridvan Kardesoglu 0:4

34 Maximilian Knuth 0:3

9 Abduel Kerim Kalkan 0:2

6 Abduel Kerim Kalkan 0:1

