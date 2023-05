Maximilian Knuth frifft für Höchst dreimal gegen die Austria Lustenau Amateure

Details Sonntag, 21. Mai 2023 02:03

FC Höchst gewann das Samstagsspiel gegen A. Lustenau Amat. mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Höchst die Nase vorn. Im Hinspiel hatte blum FC Höchst 1921 keinerlei Probleme mit Lustenau A. gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Für das erste Tor sorgte Maximilian Knuth. In der elften Minute traf der Spieler von FC Höchst ins Schwarze. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Mehmet-Ali Akbulut für den Ausgleich sorgte (17.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Eine Minute später ging Höchst durch den zweiten Treffer von Knuth in Führung. Lien Zwischenbrugger lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Austria Lustenau Amat. den 2:2-Ausgleich (71.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Knuth einen Treffer für blum FC Höchst 1921 im Ärmel hatte (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als FC Höchst für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende stand Höchst als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Blum FC Höchst 1921 klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. Zwölf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat FC Höchst derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Höchst, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

A. Lustenau Amat. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wenige Spiele vor dem Saisonende rangieren die Gäste im unteren Mittelfeld des Tableaus. Elf Siege, drei Remis und 13 Niederlagen hat Lustenau A. momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag (18:30 Uhr) reist blum FC Höchst 1921 zu Wälderhaus VfB Bezau, gleichzeitig begrüßt Austria Lustenau Amat. FC Hard auf heimischer Anlage.

Vorarlbergliga: blum FC Höchst 1921 – Austria Lustenau Amat, 4:2 (1:1)

93 Abduel Kerim Kalkan 4:2

84 Maximilian Knuth 3:2

71 Eigentor durch Lien Zwischenbrugger 2:2

61 Maximilian Knuth 2:1

17 Mehmet-Ali Akbulut 1:1

11 Maximilian Knuth 1:0

