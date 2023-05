Bizau kassiert deutliche Heimniederlage gegen Nenzing

Details Sonntag, 21. Mai 2023 02:04

Kaufmann Bausysteme FC Bizau steckte gegen FC Nenzing eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Nenzing ausgegangen.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Krainz traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Für das 2:0 von FC Nenzing zeichnete Marko Jovic verantwortlich (24.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Esref Demircan den Vorsprung von Nenzing auf 3:0 (40.). Das überzeugende Auftreten von FC Nenzing fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Nenzing musste den Treffer zum 1:3 hinnehmen (50.). Für den nächsten Erfolgsmoment von FC Nenzing sorgte Semih Yasar (51.), ehe Demircan das 5:1 markierte (73.). Jakob Natter schoss die Kugel zum 2:5 für FC Bizau über die Linie (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Nenzing am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Bizau.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Kaufmann Bausysteme FC Bizau im unteren Mittelfeld des Tableaus. Zwölf Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ FC Bizau zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Trotz des Sieges bleibt FC Nenzing auf Platz sechs. Nenzing verbuchte insgesamt 13 Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Bizau ist SV Typico Lochau (Samstag, 17:00 Uhr). FC Nenzing misst sich am selben Tag mit FC O&S Bau Andelsbuch (16:00 Uhr).

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – FC Nenzing, 2:5 (0:3)

79 Jakob Natter 2:5

73 Esref Demircan 1:5

51 Semih Yasar 1:4

50 Leander Breidenbruecker 1:3

40 Esref Demircan 0:3

24 Marko Jovic 0:2

5 Fabian Krainz 0:1

