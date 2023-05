Herbe Pleite für SPG Brederis/Meiningen gegen Andelsbuch

Details Montag, 22. Mai 2023 16:39

FC Andelsbuch setzte sich standesgemäß gegen SPG Brederis/Meiningen mit 4:0 durch. FC O&S Bau Andelsbuch war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatte FC Andelsbuch Brederis/Meiningen mit einem beeindruckenden 8:1 vom Feld gefegt.

Simon Walch stellte die Weichen für FC O&S Bau Andelsbuch auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Walch bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (79.). Für das 3:0 sorgte FC O&S Bau Andelsbuch in Minute 82. Walch stellte schließlich in der 90. Minute den 4:0-Sieg für FC Andelsbuch sicher. Letzten Endes holte FC O&S Bau Andelsbuch gegen SPG CHT Brederis/Meiningen drei Zähler.

Enes Cavkic, Trainer SPG Brederis/Meiningen: „Meine Mannschaft zeigte im gestrigen Spiel sehr guten Fußball über 60 bis 65 Minuten und war total ebenbürtig gegen ein sehr gutes Andelsbucher Team. In den letzten dreißig Minute verloren wir aber total unsere Ordnung und darum kassierten wir noch drei unnötige Tore!“

SPG Brederis/Meiningen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gastgeber bisher ein. Brederis/Meiningen befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Mit 92 Toren fing sich SPG CHT Brederis/Meiningen die meisten Gegentore in der Vorarlbergliga ein. SPG Brederis/Meiningen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

FC Andelsbuch behauptet nach dem Erfolg über Brederis/Meiningen den fünften Tabellenplatz. 14 Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat FC O&S Bau Andelsbuch derzeit auf dem Konto.

Die Defensivleistung von SPG CHT Brederis/Meiningen lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen FC Andelsbuch offenbarte SPG Brederis/Meiningen eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. FC O&S Bau Andelsbuch wandert mit nun 48 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Brederis/Meiningen gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SPG CHT Brederis/Meiningen ist poolfolio SC Fussach (Samstag, 17:00 Uhr). FC Andelsbuch misst sich am selben Tag mit FC Nenzing (16:00 Uhr).

Vorarlbergliga: SPG CHT Brederis/Meiningen – FC O&S Bau Andelsbuch, 0:4 (0:1)

90 Simon Walch 0:4

82 Philipp Hoermann 0:3

79 Simon Walch 0:2

35 Simon Walch 0:1

