Alberschwende ist Meister - Sieg gegen Koblach, Lochau patzt!

In der 28. Runde der Vorarlbergliga ging der Fight um die sieben Aufstiegsplätze zu Pfingsten weiter. Aber nicht nur das – in Alberschwende kann man schon feiern. Mit dem 3:1 gegen Koblach und der überraschenden 0:1-Heimniederlage von Lochau gegen Bizau holt sich Alberschwende vorzeitig den Titel. Für Bizau sind die drei Punkte in Lochau extrem wichtig – damit bleibt man am siebten Aufstiegsplatz dran. Höchst hat nach dem 2:1 in Bezau nur einen Punkt Vorsprung auf Bizau, Bitterer Rückschlag für Lustenau – 2:2 im Heimspiel gegen Hörbranz und damit ebenfalls einen Punkt hinter den Aufstiegsplätzen. Fix planen für die Eliteliga können auf alle Fälle bereits Meister Alberschwende, Lochau und Hörbranz. Zu 99% geschafft haben es Hard, Nenzing und Andelsbuch.

Gleich zu Spielbeginn traf der Ligaprimus zur frühen Führung (3.). Matteo Madlener war es, der in der 24. Minute den Ball im Tor des Heimteams unterbrachte. Kurz vor der Pause stellte Tugrul Saskin noch Phillip Gisinger von Koblach mit Gelb-Rot vom Platz. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. FC Sohm Alberschwende ging vor 220 Zuschauern in Führung. Pascal Berchtold war es, der in der 61. Minute zur Stelle war. Peter Dach FC Koblach geriet deutlicher in Rückstand, als FC Alberschwende auf 3:1 erhöhte (76.). Schließlich strich Alberschwende die Optimalausbeute gegen FC Koblach ein.

Nach 28 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Sohm Alberschwende 65 Zähler zu Buche. Wer FC Alberschwende besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 29 Gegentreffer kassierte Alberschwende. Seit sechs Begegnungen hat FC Sohm Alberschwende das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Koblach im unteren Mittelfeld. Nun musste sich der Gast schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Peter Dach FC Koblach sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Freitag tritt FC Alberschwende bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau an, während FC Koblach einen Tag später FC Lustenau 1907 empfängt.

Vorarlbergliga: FC Sohm Alberschwende – Peter Dach FC Koblach, 3:1 (1:1)

76 Ayguen Topcu 3:1

61 Pascal Berchtold 2:1

24 Matteo Madlener 1:1

3 Ayguen Topcu 1:0

