Hard feiert Kantersieg gegen Bezau

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:15

Hard zog VfB Bezau das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Auf dem Papier ging FC Hard als Favorit ins Spiel gegen Wälderhaus VfB Bezau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte Hard bei VfB Bezau mit 5:2 für sich entschieden.

Das 1:0 in der zehnten Minute brachte Wälderhaus VfB Bezau vermeintlich auf die Siegerstraße. Aus der Ruhe ließ sich FC Hard nicht bringen. Marco Fuchsbichler erzielte wenig später den Ausgleich (15.). 34 Minuten waren gespielt, als Samir Luiz Sganzerla vor 150 Zuschauern die Führung für den Gastgeber besorgte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Musap Palta das 3:1 für Hard (41.). Mit der Führung für FC Hard ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 4:1 von Fuchsbichler für Hard war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Elvis Alibabic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für FC Hard (62.). Letztlich feierte Hard gegen VfB Bezau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Trotz des Sieges bleibt FC Hard auf Platz vier. Erfolgsgarant von Hard ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 76 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Hard insgesamt nur sechs Zähler.

Wälderhaus VfB Bezau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt VfB Bezau eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein.

Nächster Prüfstein für Hard ist auf gegnerischer Anlage poolfolio SC Fussach (Samstag, 17:00 Uhr). Wälderhaus VfB Bezau misst sich am gleichen Tag mit KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Vorarlbergliga: FC Hard – Wälderhaus VfB Bezau, 6:1 (3:1)

80 Marvin Kohlhaupt 6:1

62 Elvis Alibabic 5:1

47 Marco Fuchsbichler 4:1

41 Musap Palta 3:1

34 Samir Luiz Sganzerla 2:1

15 Marco Fuchsbichler 1:1

10 Timo Plangger 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei