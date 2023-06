Attraktives Remis zwischen Bizau und Alberschwende

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:14

Kaufmann Bausysteme FC Bizau spuckte FC Sohm Alberschwende in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. FC Alberschwende erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Ligaprimus gegen FC Bizau mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Vor 565 Zuschauern stellte Ingo Gasser das 1:0 für Bizau sicher (9.). Jetzt erst recht, dachte sich Stefan Betsch, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (13.). Uelder Barbosa Mendes nutzte die Chance für Kaufmann Bausysteme FC Bizau und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn. Den Ausgleichstreffer hatte Alberschwende in der 89. Minute im Repertoire. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich FC Bizau und FC Sohm Alberschwende schließlich mit einem Remis.

Bizau befindet sich mit 44 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nach 29 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Alberschwende 66 Zähler zu Buche. Offensiv konnte dem Gast in der Vorarlbergliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 72 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Alberschwende blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft FC Bizau auf FC Lustenau 1907, FC Sohm Alberschwende spielt am selben Tag gegen FC O&S Bau Andelsbuch.

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – FC Sohm Alberschwende, 2:2 (2:1)

89 William Shawn Kobe Bereuter 2:2

34 Uelder Barbosa Mendes 2:1

13 Stefan Betsch 1:1

9 Ingo Gasser 1:0

