Acht Treffer zwischen Nenting und Brederis/Meiningen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 22:13

Bei Nenzing gab es für SPG Brederis/Meiningen nichts zu holen. Der Tabellenletzte verlor das Spiel mit 3:5. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Brederis/Meiningen geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Ali Keskin das schnelle 1:0 für FC Nenzing erzielte. Aus der Ruhe ließ sich SPG CHT Brederis/Meiningen nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (13.). Das 2:1 von Nenzing stellte Esref Demircan sicher (21.). SPG Brederis/Meiningen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Mirza Cavkic (32.) und Adrian Hagen (35.) mit ihren Treffern das Spiel. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Demircan mit dem 3:3 für FC Nenzing zur Stelle (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Eric Weixlbaumer machte in der 63. Minute das 4:3 von Nenzing perfekt. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Jutz für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende verbuchte FC Nenzing gegen Brederis/Meiningen die maximale Punkteausbeute.

Enes Cavkic, Trainer SPG Brederis/Meiningen: „Heute in Nenzing ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren und glücklicherem Ende für den FC Nenzing. Erste Hälfte super Spiel von beiden Mannschaften. Zweite Halbzeit macht Nenzing aus zwei Halbchancen zwei Tore. Im der zweiten Halbzeit vergab meine Mannschaft ein paar super herausgespielte hochkarätige Chancen!“

Trotz des Sieges bleibt Nenzing auf Platz fünf. Mit 74 geschossenen Toren gehört die Heimmannschaft offensiv zur Crème de la Crème der Vorarlbergliga. FC Nenzing ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 102 Gegentreffern ist SPG CHT Brederis/Meiningen die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr SPG Brederis/Meiningen bisher ein. Brederis/Meiningen musste sich nun schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG CHT Brederis/Meiningen insgesamt auch nur vier Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In 14 ausgetragenen Spielen kam SPG Brederis/Meiningen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert Nenzing bei SV Typico Lochau, Brederis/Meiningen empfängt zeitgleich blum FC Höchst 1921.

Vorarlbergliga: FC Nenzing – SPG CHT Brederis/Meiningen, 5:3 (3:3)

92 Andreas Jutz 5:3

63 Eric Weixlbaumer 4:3

43 Esref Demircan 3:3

35 Adrian Hagen 2:3

32 Mirza Cavkic 2:2

21 Esref Demircan 2:1

13 Simon Kuehne 1:1

9 Ali Keskin 1:0

