VfB Bezau mit gelungenem Saisonausklang gegen Hittisau

KFZ Hagspiel FC Hittisau verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:3 gegen Wälderhaus VfB Bezau. VfB Bezau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Hittisau einen klaren Erfolg. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Hittisau denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.

Jose Lucas Santos Barbosa de Lima erzielte vor 300 Zuschauern das 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Wälderhaus VfB Bezau, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Adriel Lima De Deus Santos versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (47.). Jan Natter stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für VfB Bezau her (89.). Am Ende stand Wälderhaus VfB Bezau als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

VfB Bezau befindet sich am 30. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Hintermannschaft von Wälderhaus VfB Bezau präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 69 Gegentreffer musste VfB Bezau hinnehmen. Zum Saisonende hat Wälderhaus VfB Bezau zehn Siege, 14 Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen. Die letzten Resultate von VfB Bezau konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht KFZ Hagspiel FC Hittisau Platz 15 und somit zumindest den Klassenerhalt. Gefahr strahlte der Angriff des Gasts in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 41 Treffern kam FC Hittisau. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Hittisau. KFZ Hagspiel FC Hittisau sammelte im Saisonverlauf gerade einmal fünf Siege, sechs Remis und 19 Niederlagen.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 3:0 (1:0)

89 Jan Natter 3:0

47 Adriel Lima De Deus Santos 2:0

42 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima 1:0

