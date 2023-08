Doch noch gepunktet: Treffer von Yannick Alber reicht Sulzberg für Remis gegen Dornbirn Juniors

Details Sonntag, 13. August 2023 02:01

Zum Start in die neue Saison trennten sich FC Sulzberg und FC Dornbirn Juniors mit einem 2:2-Unentschieden.

Ismael Adejumo Jimoh traf vor 200 Besuchern zum 1:0 (1.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Jakob Moosbrugger mit dem 1:1 für Sulzberg zur Stelle (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nur acht Minuten später erzielte Dornbirn Juniors die 2:1-Führung. In der 80. Minute brachte Yannick Alber den Ball im Netz der Gäste unter. Am Ende stand es zwischen FC Sport Haschko Sulzberg und FC Mohren Dornbirn Juniors pari.

Vorarlbergliga: FC Sport Haschko Sulzberg – FC Mohren Dornbirn Juniors, 2:2 (1:1)

80 Yannick Alber 2:2

53 Eren Yuezueak 1:2

41 Jakob Moosbrugger 1:1

1 Ismael Adejumo Jimoh 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei