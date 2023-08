Sieben Treffer zwischen Bizau und Hittisau!

Details Sonntag, 13. August 2023 02:00

Zum Saisonstart boten FC Bizau und FC Hittisau den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4.

Hittisau geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Uelder Barbosa Mendes das schnelle 1:0 für Bizau erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Kaufmann Bausysteme FC Bizau den Vorsprung. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Senih Coskun erwies FC Bizau einen Bärendienst, als er in der 49. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Für das 1:2 von KFZ Hagspiel FC Hittisau zeichnete Luan Ruviaro verantwortlich (50.). Die komfortable Halbzeitführung von Bizau hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Leonardo Silva de Abreu Lima schoss den Ausgleich in der 55. Spielminute. Peter Schneider versenkte die Kugel zum 3:2 (70.). FC Hittisau bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Rene Bilgeri, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (86.) Mit dem 3:4 gelang Mendes ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (88.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Dejan Stojnic hatte Kaufmann Bausysteme FC Bizau das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

KFZ Hagspiel FC Hittisau tritt das nächste Mal in fünf Wochen, am 16.09.2023, bei poolfolio SC Fussach an.

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 3:4 (2:0)

88 Uelder Barbosa Mendes 3:4

78 Luan Ruviaro 2:4

70 Peter Schneider 2:3

55 Leonardo Silva de Abreu Lima 2:2

50 Luan Ruviaro 2:1

14 Lukas Katnik 2:0

5 Uelder Barbosa Mendes 1:0

