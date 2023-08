Doppelpack: Niklas Fink schießt Riefensberg zum Sieg gegen Fussach

Details Sonntag, 13. August 2023 02:02

Zum Ligaauftakt kam Fliesen Jams FC Riefensberg gegen poolfolio SC Fussach zu einem 3:1.

Niklas Fink war es, der vor 300 Zuschauern für FC Riefensberg den Führungstreffer besorgte (3.). Patrick Bilgeri erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (22.). Noch vor der Halbzeit legte Fink seinen zweiten Treffer nach (41.). Riefensberg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Martin Bartolini verkürzte für SC Fussach später in der 55. Minute auf 1:3. Obwohl Fliesen Jams FC Riefensberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Fussach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Das nächste Spiel von poolfolio SC Fussach findet in fünf Wochen statt, wenn man am 16.09.2023 KFZ Hagspiel FC Hittisau empfängt.

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – poolfolio SC Fussach, 3:1 (3:0)

55 Martin Bartolini 3:1

41 Niklas Fink 3:0

22 Patrick Bilgeri 2:0

3 Niklas Fink 1:0

