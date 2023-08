FC Bizau kommt in Schwarzenberg unter die Räder

Details Sonntag, 20. August 2023 01:26

Der Gast hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage gegen MEVO FC Schwarzenberg verdaut werden.

Die Anhänger von Kaufmann Bausysteme FC Bizau unter den 600 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da das Schlusslicht früh auf die Verliererstraße geriet. FC Schwarzenberg machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Clemens Olsen (10.). Mit dem 3:0 von Victor Erick Bueno Martins für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (26.). FC Bizau schwächte sich schon früh, als Kevin Moosmann mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (32.). Laurentius Becherer baute den Vorsprung von Schwarzenberg in der 35. Minute aus. Der dominante Vortrag des Tabellenführers im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Eigentlich war Bizau schon geschlagen, als Becherer das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (53.). Letzten Endes schlug MEVO FC Schwarzenberg im zweiten Saisonspiel Kaufmann Bausysteme FC Bizau souverän mit 5:0 vor heimischer Kulisse.

Die errungenen drei Zähler gingen für Schwarzenberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Nach 30 Spielen in der vergangenen Saison fand sich FC Bizau auf dem neunten Rang wieder.

Vorarlbergliga: MEVO FC Schwarzenberg – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 5:0 (4:0)

53 Laurentius Becherer 5:0

35 Laurentius Becherer 4:0

26 Victor Erick Bueno Martins 3:0

10 Clemens Olsen 2:0

8 Florian Duenser 1:0

