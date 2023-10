SV Ludesch mit Heimpleite gegen Hittisau

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:40

FC Hittisau fertigte Ludesch am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

Leonardo Silva de Abreu Lima trug sich in der achten Spielminute in die Torschützenliste ein. SV frigo Ludesch brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Hittisau hatte bis zur Pause Bestand. Nach 49 Minuten beförderte KFZ Hagspiel FC Hittisau das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Matheus Pereira Barbosa legte in der 56. Minute zum 3:0 für die Gäste nach. Für das 4:0 von FC Hittisau sorgte Predrag Lackovic, der in Minute 73 zur Stelle war. Luan Ruviaro stellte schließlich in der 87. Minute den 5:0-Sieg für Hittisau sicher. KFZ Hagspiel FC Hittisau überrannte SV Ludesch förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Ludesch derzeit auf dem Konto.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Hittisau stets gesorgt, mehr Tore als Hittisau (25) markierte nämlich niemand in der Vorarlbergliga. Die Saison von KFZ Hagspiel FC Hittisau verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Hittisau nun schon fünf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Hittisau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nach dem klaren Erfolg über SV frigo Ludesch festigt KFZ Hagspiel FC Hittisau den zweiten Tabellenplatz. SV Ludesch belegt momentan mit 14 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) treten die Gastgeber bei MEVO FC Schwarzenberg an, einen Tag später muss FC Hittisau seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen FC Blau Weiß Feldkirch erledigen.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 0:5 (0:1)

87 Luan Ruviaro 0:5

73 Predrag Lackovic 0:4

56 Matheus Pereira Barbosa 0:3

49 Christoph Schmaehl 0:2

8 Leonardo Silva de Abreu Lima 0:1

