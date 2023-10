Gebrauchter Tag für FC Riefensberg gegen Großwalsertal

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:41

FC Riefensberg wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen SPG Großwalsertal deutlich mit 1:4. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Riefensberg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Jonas Schwarzmann mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für das Heimteam. Großwalsertal führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 57. Minute brachte Niklas Fink den Ball im Netz des Gasts unter. In der 60. Minute erzielte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal das 2:1. Hannes Rinderer machte in der 72. Minute das 3:1 von SPG Großwalsertal perfekt. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Am Ende verbuchte SPG Großwalsertal gegen Fliesen Jams FC Riefensberg die maximale Punkteausbeute.

Bei FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Riefensberg führt mit zwölf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In dieser Saison sammelte FC Riefensberg bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen.

Durch den Erfolg rückte Großwalsertal auf die elfte Position der Vorarlbergliga vor. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SPG Großwalsertal, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Am Samstag muss Riefensberg bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau ran, zeitgleich wird Großwalsertal von Peter Dach FC Koblach in Empfang genommen.

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 1:4 (0:1)

92 Jordan Tuertscher 1:4

72 Hannes Rinderer 1:3

60 Jordan Tuertscher 1:2

57 Niklas Fink 1:1

42 Jonas Schwarzmann 0:1

