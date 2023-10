FC Koblach triumphiert beim SC Fussach

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:41

Peter Dach FC Koblach errang am Samstag einen 3:1-Sieg über poolfolio SC Fussach.

Martin Bartolini brachte SC Fussach in der 13. Spielminute in Führung. Igor Marjanovic nutzte die Chance für FC Koblach und beförderte in der 21. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Koblach stellte mit dem 2:1 in der 54. Minute die Weichen auf Sieg. Durch den Platzverweis von Simon Giesinger geriet Fussach in der 79. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Peter Dach FC Koblach baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.). Am Ende verbuchte FC Koblach gegen poolfolio SC Fussach einen Sieg.

SC Fussach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Koblach – Fussach bleibt weiter unten drin. Die Stärke von poolfolio SC Fussach liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Gastgeber noch Luft nach oben.

Peter Dach FC Koblach ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Während SC Fussach am kommenden Samstag Wälderhaus VfB Bezau empfängt, bekommt es FC Koblach am selben Tag mit SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal zu tun.

Vorarlbergliga: poolfolio SC Fussach – Peter Dach FC Koblach, 1:3 (1:1)

93 Tobias Duer 1:3

54 Berkant Oezmen 1:2

21 Igor Marjanovic 1:1

13 Martin Bartolini 1:0

