Meiningen feiert gegen Sulzberg den ersten Dreier der laufenden Saison!

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:22

Der SK CHT Austria Meiningen konnte in der achten Runde der Vorarlbergliga den ersten Dreier feiern. Mit einem 4:0 gegen den SV frigo Sulzberg konnte man sich auch ein wenig von der Abstiegszone entfernen. An der Tabellenspitze gab es für Tabellenführer BW Feldkirch eine 0:1 Niederlage gegen die FC Dornbirn Juniors. Verfolger Hittisau konnte mit einem 5:0 in Ludesch bis auf einen Punkt an BW Feldkirch herankommen.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Julian Maier auf Seiten der Heimmannschaft das 1:0 (42.). SK Meiningen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. SK CHT Austria Meiningen brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (52.). In ruhiges Fahrwasser brachte SK CHT Austria Meiningen sich, indem man das 3:0 erzielte (86.). SK Meiningen baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Fabian Franz in der 93. Minute traf. Am Ende kam SK CHT Austria Meiningen gegen FC Sport Haschko Sulzberg zu einem verdienten Sieg.

Enes Cavkic, Trainer SK CHT Austria Meiningen: „Total verdienterSieg heute gegen den FC Sulzberg. Meiner Mannschaft war über neunzig Minuten tonangebend mit vielle guten Aktionen und vier geschossenen Toren. Sulzberg war in der ersten Halbzeit sehr gefährlich!“

Für SK Meiningen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. SK CHT Austria Meiningen verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen. SK Meiningen ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Sulzberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst zehn geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist FC Sport Haschko Sulzberg weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SK CHT Austria Meiningen war am Ende kein Kraut gewachsen.

Mit diesem Sieg zog SK Meiningen an FC Sulzberg vorbei auf Platz elf. Sulzberg fiel auf die 13. Tabellenposition.

SK CHT Austria Meiningen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei FC Mohren Dornbirn Juniors vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Sport Haschko Sulzberg Keckeis Installationen SV Frastanz.

Vorarlbergliga: SK CHT Austria Meiningen – FC Sport Haschko Sulzberg, 4:0 (1:0)

93 Fabian Franz 4:0

86 Milan Rakic 3:0

52 Simon Kuehne 2:0

42 Julian Maier 1:0

