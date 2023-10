FC Schwarzenberg gewinnt in Frastanz deutlich!

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:14

Keckeis Installationen SV Frastanz konnte MEVO FC Schwarzenberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4.

Für den Führungstreffer von FC Schwarzenberg zeichnete Laurentius Becherer verantwortlich (23.). Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging Schwarzenberg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Bruno Rafael Lovisaro trug sich in der 66. Spielminute in die Torschützenliste ein. FC Schwarzenberg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (69.). Erneut traf Schwarzenberg und stellte den Spielstand damit auf 4:0 (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte MEVO FC Schwarzenberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Frastanz.

Trotz der Niederlage belegt Frastanz weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Nachdem FC Schwarzenberg hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Schwarzenberg weiter im Rennen um die vorderen Plätze. 33 Tore – mehr Treffer als MEVO FC Schwarzenberg erzielte kein anderes Team der Vorarlbergliga. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Schwarzenberg noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Keckeis Installationen SV Frastanz tritt am kommenden Samstag bei poolfolio SC Fussach an, Schwarzenberg empfängt am selben Tag Fliesen Jams FC Riefensberg.

Vorarlbergliga: Keckeis Installationen SV Frastanz – MEVO FC Schwarzenberg, 0:4 (0:1)

86 Luca Nussbaumer 0:4

69 Florian Duenser 0:3

66 Bruno Rafael Lovisaro 0:2

23 Laurentius Becherer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.