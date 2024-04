David Schnellrieder ist für BW Feldkirch in Riefensberg dreimal zur Stelle!

Details Freitag, 19. April 2024 22:54

Mit FC Riefensberg und FC BW Feldkirch trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für Riefensberg schien Feldkirch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand.

Auf dem Papier ging FC Blau Weiß Feldkirch als Favorit ins Spiel gegen Fliesen Jams FC Riefensberg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht von FC Riefensberg zu Ende gegangen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Thomas Waldner brachte sein Team in der 49. Minute nach vorn. FC BW Feldkirch hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von David Schnellrieder den Ausgleich (53.). Fabian Sallmayer trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. Doppelpack für Feldkirch: Nach seinem zweiten Tor (73.) markierte Schnellrieder wenig später seinen dritten Treffer (78.). Am Schluss gewann FC Blau Weiß Feldkirch gegen Riefensberg.

Bei Fliesen Jams FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Das Heimteam hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. FC Riefensberg verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

FC BW Feldkirch ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Vorarlbergliga. Der Defensivverbund der Gäste ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saison von Feldkirch verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich FC Blau Weiß Feldkirch voll in der Spur. Die Formkurve von Riefensberg dagegen zeigt nach unten.

Fliesen Jams FC Riefensberg tritt am kommenden Samstag bei SK CHT Austria Meiningen an, FC BW Feldkirch empfängt am selben Tag SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – FC Blau Weiß Feldkirch, 1:4 (0:0)

78 David Schnellrieder 1:4

73 David Schnellrieder 1:3

61 Fabian Sallmayer 1:2

53 David Schnellrieder 1:1

49 Thomas Waldner 1:0

