FC Sulzberg triumphiert mit einem beeindruckenden 5:2 gegen SK Meiningen

Ein aufregender Tag in der Vorarlbergliga sah, wie der FC Sulzberg einen spektakulären 5:2-Sieg gegen SK Meiningen erzielte. Das Spiel, das in der 21. Runde stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche Tore und dramatische Wendungen. Der Heimsieg wurde durch eine Kombination aus brillanter Offensive und gelegentlichen Fehlern der Gäste gesichert.

Ein starker Start für FC Sulzberg

Die ersten Minuten des Spiels zeigten bereits, dass FC Sulzberg in Angriffslaune war. Bereits in der 8. Minute brach Ambros Berlinger den Bann und schoss das erste Tor für die Gastgeber. Ohne Zeit zu verschwenden, legte Berlinger nur Sekunden später nach und erhöhte auf 2:0, was die Fans in Ekstase versetzte. Diese frühe Führung gab dem Team von FC Sulzberg zusätzlichen Schwung und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels klar.

SK Meiningen ließ sich jedoch nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Adrian Hagen erzielte in der 19. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, was das Spiel wieder offen machte. Der Treffer gab den Gästen Hoffnung und sie begannen, mehr Druck auf die Sulzberger Abwehr auszuüben. Trotz der Bemühungen von SK Meiningen behielt FC Sulzberg die Oberhand und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Ein torreiches Ende mit dramatischen Wendungen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. FC Sulzberg baute ihren Vorsprung weiter aus, als Yannick Alber in der 58. Minute das 3:1 erzielte. Die Freude bei den Heimfans war groß, doch SK Meiningen gab nicht auf. Josip Golemac brachte sein Team in der 65. Minute mit einem präzisen Schuss wieder ins Spiel und verkürzte auf 3:2. Das Tor schürte die Hoffnungen von SK Meiningen auf eine mögliche Wende.

Doch das Pech der Gäste sollte in den letzten Minuten des Spiels seinen Höhepunkt erreichen. Ein unglückliches Eigentor von Kilian Kurt Müller in der 90. Minute brachte den Spielstand auf 4:2 für FC Sulzberg, was praktisch das Ende der Aufholjagd von SK Meiningen bedeutete. Um die Niederlage noch bitterer zu machen, erzielte Yannick Alber kurz darauf seinen zweiten Treffer des Tages und besiegelte den Endstand von 5:2.

Das Spiel endete mit einem deutlichen Sieg für FC Sulzberg, die mit dieser Leistung ihre Ambitionen in der Liga deutlich machten. Während FC Sulzberg den Sieg feierte, muss SK Meiningen die Fehler analysieren und sich auf die nächsten Spiele vorbereiten, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Vorarlbergliga: Sulzberg : SK Meiningen - 5:2 (2:1)

94 Yannick Alber 5:2

90 Eigentor durch Kilian Kurt Müller 4:2

65 Josip Golemac 3:2

58 Yannick Alber 3:1

19 Adrian Hagen 2:1

8 Ambros Berlinger 2:0

8 Ambros Berlinger 1:0

