FC Schwarzenberg siegt mit einem klaren 5:2 gegen VfB Bezau

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:21

Im Rahmen der 21. Runde der Vorarlbergliga zeigte der MEVO FC Schwarzenberg eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen deutlichen 5:2-Sieg gegen den Wälderhaus VfB Bezau. Das Heimteam dominierte vor allem in der ersten Halbzeit, was zu einem Halbzeitstand von 5:0 führte. Trotz einer verbesserten Performance von VfB Bezau in der zweiten Hälfte, konnte das Ergebnis den klaren Vorsprung nicht mehr gefährden.

Anfängliche Torflut bringt Schwarzenberg in Führung

Bereits in der 1. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel im heimischen Stadion von Schwarzenberg an, und es dauerte nicht lange, bis die Hausherren das erste Tor erzielten. In der 11. Minute brachte William Shawn Kobe Bereuter den FC Schwarzenberg mit einem geschickten Schuss ins Netz in Führung. Nur drei Minuten später, in der 14. Minute, verdoppelte Bereuter den Vorsprung, was die Zuschauer mit Freude über die schnelle Entwicklung überschüttete. Klemens Metzler setzte nur zwei Minuten später, in der 16. Minute, noch einen drauf und erhöhte auf 3:0 für den FC Schwarzenberg.

Die Pechsträhne für VfB Bezau verschärfte sich in der 31. Minute, als Tobias Fröwis ein Eigentor unterlief, was den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, gelang Bruno Rafael Lovisaro ein weiterer Treffer für Schwarzenberg, der den beeindruckenden Halbzeitstand von 5:0 markierte.

Bezau kämpft zurück, doch Schwarzenberg behält die Oberhand

Die zweite Halbzeit zeigte ein etwas anderes Bild, als VfB Bezau entschlossen auftrat, um das Blatt zu wenden. Ihre Bemühungen trugen in der 56. Minute Früchte, als Tobias Fröwis die Chance nutzte, seinen Fehler aus der ersten Halbzeit teilweise gutzumachen und den Spielstand auf 5:1 verbesserte. Trotz des weiterhin großen Rückstands gab Bezau nicht auf und erzielte in der 83. Minute durch Jakob Natter einen weiteren Treffer, der das Ergebnis auf 5:2 stellte.

Obwohl Bezau in der zweiten Halbzeit zwei Tore erzielte, reichte die Zeit nicht aus, um den massiven Vorsprung von Schwarzenberg ernsthaft in Gefahr zu bringen. Als der Schiedsrichter das Spiel in der 90. Minute abpfiff, stand es fest, dass FC Schwarzenberg mit einer starken Teamleistung und effizienter Chancennutzung den Sieg verdient hatte. Der Endstand von 5:2 spiegelte die Überlegenheit von Schwarzenberg über weite Strecken des Spiels wider, obwohl Bezau in der zweiten Halbzeit eine verbesserte Leistung zeigte.

Dieser Sieg stärkt die Position von FC Schwarzenberg in der Liga, während VfB Bezau wichtige Punkte liegen ließ, was ihre Situation in der Tabelle komplizierter macht. Die Fans von Schwarzenberg können stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft sein, die an diesem Spieltag deutlich zeigte, wie effektiv sie im Angriff sein können.

Vorarlbergliga: Schwarzenberg : VfB Bezau - 5:2 (5:0)

83 Jakob Natter 5:2

56 Tobias Fröwis 5:1

42 Bruno Rafael Lovisaro 5:0

31 Eigentor durch Tobias Fröwis 4:0

16 Klemens Metzler 3:0

14 William Shawn Kobe Bereuter 2:0

11 William Shawn Kobe Bereuter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.