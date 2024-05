Hannes Rinderer mit Doppelpack für Großwalsertal gegen Riefensberg

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:22

Im Duell der 21. Runde der Vorarlbergliga behauptete sich die SPG Großwalsertal deutlich mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Riefensberg. Hannes Rinderer und Jordan Türtscher zeigten sich in herausragender Form und sicherten ihrem Team den Sieg durch präzise Tore. Während SPG Großwalsertal ihre Dominanz auf dem Platz demonstrierte, fand der FC Riefensberg zu keiner Phase des Spiels eine Antwort auf die taktische Überlegenheit des Heimteams.

Starke Anfangsphase und Führungstreffer

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte SPG Großwalsertal, dass sie das Spielfeld dominieren wollten. Der Anpfiff war kaum verklungen, als das Heimteam begann, Druck auf das Tor von Riefensberg auszuüben. Diese frühen Bemühungen wurden in der 37. Minute belohnt, als Hannes Rinderer den Ball nach einer präzisen Kombination im Netz der Gäste versenkte. Dieser Führungstreffer gab dem Spiel eine klare Richtung und SPG Großwalsertal ging mit einem verdienten 1:0 in die Halbzeitpause.

Weitere Tore festigen die Führung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste. SPG Großwalsertal ließ nicht locker und verdoppelte den Vorsprung in der 53. Minute durch Jordan Türtscher, der sich geschickt durch die Abwehrreihen von Riefensberg manövrierte und den Ball unhaltbar im Tor unterbrachte. Das 2:0 stärkte das Selbstvertrauen der Heimmannschaft, die weiterhin die Kontrolle über das Spiel behielt. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Hannes Rinderer mit seinem zweiten Treffer des Tages für den Endstand von 3:0. In der 89. Minute zirkelte er den Ball gekonnt in das gegnerische Tor und besiegelte damit den Triumph von SPG Großwalsertal.

Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden 3:0 für SPG Großwalsertal. Der FC Riefensberg, trotz mutiger Versuche und kämpferischer Einstellung, konnte die gut organisierte Defensive des Heimteams zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährden. Mit diesem Sieg festigt SPG Großwalsertal ihre Position in der Vorarlbergliga, während FC Riefensberg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen lässt.

Die Taktik von SPG Großwalsertal, gepaart mit der Effektivität ihrer Schlüsselspieler, führte zu einem Spiel, das durch klare Chancenverwertung und disziplinierte Verteidigung gekennzeichnet war. Der FC Riefensberg hingegen muss nach diesem Spiel zurück an die Zeichentafel, um sich für die kommenden Herausforderungen besser zu rüsten.

Vorarlbergliga: Großwalsertal : Riefensberg - 3:0 (1:0)

89 Hannes Rinderer 3:0

53 Jordan Türtscher 2:0

37 Hannes Rinderer 1:0

