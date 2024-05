Halbes Dutzend für Bezau im Heimspiel gegen Fussach!

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:35

In einer beeindruckenden Vorstellung dominierte SC Fussach das Spiel gegen VfB Bezau in der 22. Runde der Vorarlbergliga. Mit einem klaren Endstand von 6:0 zeigte der Gast, dass er auf dem Spielfeld das Sagen hatte. Volkan Akyildiz erwies sich als besonders effektiv und erzielte drei der sechs Tore, die Fussach zum überwältigenden Sieg verhalfen.

Früher Vorsprung und konstante Dominanz

Bereits in der ersten Hälfte legte SC Fussach den Grundstein für ihren späteren Erfolg. Schon in der 21. Minute brach Volkan Akyildiz den Bann und erzielte das erste Tor für Fussach, was den Druck auf das Heimteam VfB Bezau enorm erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 38. Minute, verdoppelte Baha Aldin Alsufi die Führung durch einen weiteren Treffer. Mit einem Halbzeitstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause, wobei die Gäste aus Fussach klar die Oberhand hatten.

Die zweite Hälfte begann und Fussach ließ nicht nach. In der 56. Minute war es erneut Akyildiz, der mit seinem zweiten Tor des Spiels auf 0:3 erhöhte. Diese Dynamik setzte sich fort, als Philipp Stoss in der 62. Minute den Ball zum 0:4 im Netz der Heimmannschaft versenkte. Akyildiz, der Mann des Spiels, vervollständigte seinen Hattrick in der 69. Minute und stellte das Ergebnis auf 0:5.

Klarer Abschluss in den letzten Minuten

Die letzten Minuten des Spiels zeigten die unermüdliche Anstrengung von SC Fussach, als Ahmet Cetinkaya in der 82. Minute den Endstand von 0:6 markierte. Dieses Tor unterstrich die überragende Leistung des Teams und ließ keine Zweifel daran, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Die Schlussminute, die 90. Minute, bestätigte das Ende eines Spiels, das von Beginn an von der Gästemannschaft dominiert wurde.

Günther Kerber, Trainer VfB Bezau: „Peinliche Vorstellung gegen gute Fußacher! Die Anfangsphase war ausgeglichen. Aus dem Nichts dann zwei Tore für die Gäste. Damit hatten wir aufgrund unseres durch Sperren und Verletzungen dezimierten Team keine Chance, das Spiel zu drehen. Drei mustergültig herausgespielte Konterangriffe wurden wegen schlampig organisierter Restverteidigung nicht verhindert. Alles in allem eine für alle eine herbe Enttäuschung und die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen, ist damit kleiner geworden. Das Restprogramm gegen Koblach, Feldkirch, Ludesch und Meiningen ist ja nicht einfach. Drei gesperrte Spieler kommen zurück. Fabian Recheis hat leider einen Nasenbruch erlitten und wird auch wie Karl Moosbrugger, der seit Wochen fehlt, nicht zu ersetzen sein. Das Debüt gaben Pineiro Thomas, nach zwei Kreuzbandrissen hat er vierzig Minuten und Markus Eberle als Nothelfer neunzig Minuten durchgespielt und eine gute Leistung gezeigt!“

Vorarlbergliga: VfB Bezau : Fussach - 0:6 (0:2)

82 Ahmet Cetinkaya 0:6

69 Volkan Akyildiz 0:5

62 Philipp Stoss 0:4

56 Volkan Akyildiz 0:3

38 Baha Aldin Alsufi 0:2

21 Volkan Akyildiz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.