Lukas Katnik analysiert den Auswärtserfolg von Bizau in Riefensberg

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:20

Absolut nicht zufrieden mit der Leistung des Kaufmann Bausystem FC Bizau war Trainer Lukas Katnig in der 22. Runde der Vorarlbergliga. Am Ende gab es aber doch einen 3:1-Erfolg beim Fliesen Jams FC Riefensberg. Bizau kommt damit in der Tabelle Riefensberg bis auf einen Punkt nahe und liegt nun auf Tabellenplatz acht. Extrem überraschend das 2:2 des Tabellenführers BW Feldkirch im Heimspiel gegen Hittisau. Verfolger Dornbirn Juniors können das aber in keiner Weise nutzen, sie verlieren sensationell in Meiningen 1:2. Leader BW Feldkirch führt nun mit vier Punkten Vorsprung auf die FC Dornbirn Juniors. Ludesch kommt mit einem 4:1 gegen Schwarzenberg der Aufstiegszone wesentlich näher - nur mehr einen Punkt hinter den Dornbirn Juniors. Meiningen gelingt ein extrem wichtiger Dreier – der rettende zwölfte Platz ist nur mehr zwei Punkte entfernt.

Früher Schock und Doppelschlag von Bizau

Kaum hatte das Spiel begonnen, zeigte FC Bizau seine Offensivqualitäten. Bereits in der dritten Minute brachte Uelder Barbosa Mendes die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Der frühe Treffer schockierte die Gastgeber sichtlich, die kaum Zeit fanden, sich zu sortieren, bevor Gian Luca Fink in der 37. Minute mit einem weiteren Treffer für Bizau nachlegte. Finks Tor, das nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause fiel, verdoppelte den Vorsprung und setzte Riefensberg unter erheblichen Druck.

Doch die Heimmannschaft zeigte Resilienz. Kurz vor dem Gang in die Kabinen, in der 39. Minute, gelang Patrick Bilgeri der Anschlusstreffer für Fliesen Jams FC Riefensberg. Bilgeris Tor weckte die Hoffnungen der Heimfans auf eine mögliche Wende im Spiel. Mit einem Halbzeitstand von 1:2 gingen die Teams in die Pause.

Zweite Halbzeit: Bizau sichert den Sieg

Nach der Pause kamen beide Teams mit erneuerter Energie auf das Feld. Riefensberg drängte auf den Ausgleich und hatte mehrere gute Chancen. Doch die Defensive von FC Bizau stand sicher und ließ wenig zu. In der 49. Minute dann die Entscheidung: Kauan Galhardo Ferrarini Brustolin erzielte das 1:3 für die Gäste. Sein Tor zeigte die Effizienz von Bizau, die sich im Vergleich zu Riefensberg kaltschnäuziger vor dem Tor zeigten.

Der Rest des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen der Riefensberger, doch der Defensivverbund von Bizau hielt stand. Trotz einiger spannender Momente und Druckphasen gelang es dem Heimteam nicht mehr, den Ball im Netz unterzubringen. Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der Endstand von 1:3 wurde besiegelt.

Lukas Katnik, Trainer VfB Bizau: „Wir waren über 45 Minuten nicht im Spiel. Das war eines der schlechtesten Spiele seit ich in Bizau bin. Einzig das Resultat war gut (2:1 Führung). Gefühlt hatten wir zwanzig Eckbälle gegen uns und ganz wenige Entlastungsangriffe, die wir durch individuelle Qualität sofort in Tore ummünzten. Wir haben gleich nach der Halbzeit das 3:1 geschossen und dem Gegner somit den Zahn gezogen. In der zweiten Hälfte hatten wir alles im Griff. In Summe gesehen haben wir durch die individuelle Klasse einiger Akteure dieses Spiel gewonnen. Als Team müssen wir uns aber steigern und dominanter/ stabiler auftreten!“

Vorarlbergliga: Riefensberg : Bizau - 1:3 (1:2)

49 Kauan Galhardo Ferrarini Brustolin 1:3

39 Patrick Bilgeri 1:2

37 Gian Luca Fink 0:2

3 Uelder Barbosa Mendes 0:1

