Tugay Uslu mit Doppelpack für Ludesch gegen Schwarzenberg

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:57

Im Rahmen der 22. Runde der Vorarlbergliga lieferten sich SV Ludesch und FC Schwarzenberg ein aufregendes Duell, das mit einem deutlichen 4:1 für die Heimmannschaft endete. Bereits von Beginn an zeigte SV Ludesch eine dominante Leistung und konnte das Spielgeschehen größtenteils kontrollieren, was sich in einem beeindruckenden Halbzeitstand von 3:0 widerspiegelte.

Früher Vorsprung setzt Schwarzenberg unter Druck

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff, und SV Ludesch ließ keine Zeit verstreichen, um den Ton anzugeben. Bereits in der 20. Minute brachte Tugay Uslu die Gastgeber mit einem geschickten Tor zum 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest der Halbzeit vor, in der Ludesch weiterhin den Druck aufrechterhielt. Nur zwei Minuten nach dem ersten Treffer verdoppelte Richard Metzler den Vorsprung durch einen weiteren schnellen Angriff, was das Selbstvertrauen von Ludesch weiter stärkte. Tugay Uslu, der sich bereits als Schlüsselfigur des Spiels herauskristallisierte, erzielte in der 36. Minute seinen zweiten Treffer und brachte die Gastgeber mit einem komfortablen 3:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit bringt Ehrentreffer, doch Ludesch behält die Oberhand

In der zweiten Halbzeit versuchte FC Schwarzenberg, das Blatt zu wenden und kam motiviert aus der Kabine. Christoph Fleisch gelang in der 55. Minute der Ehrentreffer für die Gäste, was das Spiel auf 3:1 brachte. Dieses Tor schien Schwarzenberg einen Momentumschub zu geben, jedoch war SV Ludesch zu stark, um sich die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Adem Kum setzte in der 73. Minute mit einem sehenswerten Tor den Schlusspunkt für Ludesch und stellte den Endstand von 4:1 sicher.

Der Sieg von SV Ludesch wurde in der 90. Minute besiegelt, als das Spiel mit einem klaren 4:1 endete. Dieses Ergebnis unterstreicht die starke Leistung von Ludesch, die über die gesamte Spielzeit hinweg eine hohe Effektivität und Spielfreude an den Tag legten. Die Torschützen Tugay Uslu, Richard Metzler und Adem Kum waren maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt und sorgten dafür, dass ihr Team wichtige Punkte in der Liga sammeln konnte.

Mit diesem Sieg festigt SV Ludesch seine Position in der Vorarlbergliga, während FC Schwarzenberg sich wieder sammeln muss, um in den kommenden Spielen zurückzuschlagen. Der heutige Tag gehörte jedoch klar den Gastgebern, die von Beginn an das Spielgeschehen bestimmten und einen verdienten Sieg einfahren konnten.

Vorarlbergliga: Ludesch : Schwarzenberg - 4:1 (3:0)

73 Adem Kum 4:1

55 Christoph Fleisch 3:1

36 Tugay Uslu 3:0

22 Richard Metzler 2:0

20 Tugay Uslu 1:0

