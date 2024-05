Riefensberg dreht 0:2 in Sulzberg

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:36

In einem packenden Spiel der 23. Runde in der Vorarlbergliga errang der Fliesen Jams FC Riefensberg einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen den FC Sport Haschko Sulzberg. Die Gastgeber begannen stark und führten zur Halbzeit, doch ein beeindruckendes Comeback der Gäste in der zweiten Hälfte sicherte ihnen die drei Punkte.

Früher Vorsprung für Sulzberg

Die Partie begann energisch mit dem Anpfiff und es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft ihre Fans zum Jubeln brachte. Bereits in der 13. Minute gelang Yannick Alber der Führungstreffer für FC Sulzberg. Nach einer präzisen Flanke von der Seite konnte Alber den Ball gekonnt im Netz unterbringen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber zeigten weiterhin eine starke Leistung und dominierten den Großteil der ersten Halbzeit. Kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit baute Samuel Baldauf in der 47. Minute die Führung weiter aus. Mit einem kraftvollen Schuss aus 18 Metern ließ er dem Torhüter von FC Riefensberg keine Chance und erhöhte auf 2:0.

Riefensberg dreht das Spiel

Die Antwort von FC Riefensberg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Der Wendepunkt des Spiels kam in der 61. Minute, als Julian Birgfellner nach einem schnellen Gegenangriff den Anschlusstreffer erzielte. Dieses Tor gab den Gästen neuen Schwung und sie starteten eine energische Aufholjagd. In der 78. Minute gelang es Niklas Fink, den Ausgleich zu erzielen. Nach einem Durcheinander im Strafraum reagierte Fink am schnellsten und schob den Ball zum 2:2 über die Linie.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hoher Intensität und Dramatik. FC Riefensberg drängte auf den Siegtreffer, während FC Sulzberg versuchte, das Unentschieden über die Zeit zu retten. In der 86. Minute gelang Thomas Waldner schließlich der entscheidende Schlag für die Gäste. Mit einem präzisen Schuss aus der Distanz traf er zum 3:2 und vollendete das beeindruckende Comeback seines Teams. Die letzten Minuten des Spiels waren von verzweifelten Verteidigungsversuchen von FC Sulzberg geprägt, doch FC Riefensberg hielt dem Druck stand und sicherte sich einen wichtigen Sieg.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste aus Riefensberg, die eine bemerkenswerte Moral und Kampfgeist zeigten, um einen frühen Rückstand zu überwinden und die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Mit diesem Sieg bleibt FC Riefensberg weiterhin in der oberen Tabellenhälfte der Liga und unterstreicht ihre Ambitionen für die laufende Saison.

Vorarlbergliga: Sulzberg : Riefensberg - 2:3 (1:0)

86 Thomas Waldner 2:3

78 Niklas Fink 2:2

61 Julian Birgfellner 2:1

47 Samuel Baldauf 2:0

13 Yannick Alber 1:0

