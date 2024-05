Dornbirn Juniors übernehmen mit Sieg in Riefensberg Tabellenführung!

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:19

In einem packenden Spiel der Vorarlbergliga trafen der FC Riefensberg und die FC Dornbirn Juniors aufeinander. Die Begegnung bot den Zuschauern einen spannenden und intensiven Fußballabend, bei dem die Gäste letztlich mit einem 1:3-Sieg die Oberhand behielten. Während die FC Dornbirn Juniors in beiden Halbzeiten ihre Chancen effektiv nutzten, gelang dem FC Riefensberg lediglich ein Ehrentreffer in der Schlussphase des Spiels.

Früher Führungstreffer für die Gäste

Das Spiel begann mit viel Energie, und bereits in der ersten Minute wurde die Partie zwischen dem FC Riefensberg und den FC Dornbirn Juniors angepfiffen. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, das Spiel zu kontrollieren und die ersten Akzente zu setzen. In der 22. Minute gelang es den Gästen schließlich, die erste große Chance zu nutzen. Ismael Adejumo Jimoh brachte die FC Dornbirn Juniors mit einem präzisen Schuss mit 0:1 in Führung.

Der Führungstreffer brachte den FC Dornbirn Juniors Selbstvertrauen, und sie versuchten, den Druck auf den FC Riefensberg aufrechtzuerhalten. Die Gastgeber kämpften jedoch tapfer und versuchten, durch schnelle Konter gefährlich zu werden. Trotz einiger vielversprechender Angriffe gelang es dem FC Riefensberg jedoch nicht, vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Die FC Dornbirn Juniors gingen somit mit einer knappen 0:1-Führung in die Pause.

Spannende Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff setzte der FC Riefensberg alles daran, den Rückstand aufzuholen. Die FC Dornbirn Juniors standen jedoch defensiv stabil und ließen nur wenige Chancen der Gastgeber zu. In der 86. Minute war es dann Valentin Ebner, der für die Gäste erneut zuschlug. Mit einem kraftvollen Schuss erhöhte er auf 0:2 und sorgte damit für eine Vorentscheidung im Spiel.

Doch die FC Dornbirn Juniors gaben sich damit noch nicht zufrieden. Nur drei Minuten später, in der 89. Minute, sorgte Theodor Breznik mit seinem Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. Der FC Riefensberg war nun endgültig geschlagen, zeigte jedoch noch einmal Moral. In der 90. Minute gelang es Patrick Bilgeri, einen Ehrentreffer zum 1:3 zu erzielen, was den Endstand markierte.

Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem verdienten 1:3-Sieg für die FC Dornbirn Juniors. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein spannendes und intensives Fußballspiel, bei dem die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten und somit als Sieger vom Platz gingen. Der FC Riefensberg konnte trotz guter Ansätze und einem kämpferischen Auftritt die Niederlage nicht verhindern.

Vorarlbergliga: Riefensberg : Dornbirn Juniors - 1:3 (0:1)

93 Patrick Bilgeri 1:3

89 Theodor Breznik 0:3

86 Valentin Ebner 0:2

22 Ismael Adejumo Jimoh 0:1

