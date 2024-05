3:3! Elfmeter beschert SV Frastanz Last-Minute-Punkt

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 12:23

In einer dramatischen Partie der 24. Runde der Vorarlbergliga trennten sich der Keckeis Installationen SV Frastanz und der KFZ Hagspiel FC Hittisau mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten sich am Feiertag in Topform und boten den Zuschauern ein packendes Match. Der Ausgleichstreffer in der letzten Minute durch einen von Niklas Wieser verwandelten Elfmeter sicherte dem SV Frastanz einen Punkt.

Blitzstart der Gäste - FCH-Torwart Astner pariert Elfmeter

Schon in der 8. Minute gingen die Gäste in Führung. Christoph Schmähl nutzte eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft in Front. Der SV Frastanz brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, konnte jedoch in der 32. Minute durch Marlon Noronha den Ausgleich erzielen. Noronha zeigte seine Klasse und schoss den Ball präzise ins Netz.

Nur wenige Minuten später bekamen die Hausherren Chance zur Führung. Doch Gäste-Torhüter Daniel Astner hielt einen schwach geschossenen Strafstoß und bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Hittisau geht drei Mal in Führung - Strafstoß sorgt für Punkteteilung

Nach der Pause waren es erneut die Gäste, die zuerst jubeln konnten. In der 50. Minute hatte Hittisau aufgrund eines unglücklichen Eigentores der Heimischen die Nase wieder vorne. Die Partie nahm nun an Intensität zu, und beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball.

In der 67. Minute gelang Frastanz abermals der Ausgleich. Pablo Nascimento bewies seine Torjägerqualitäten und stellte das Ergebnis auf 2:2. Doch die Freude hielt nicht lange an. In der 85. Minute brachte Said Tarhan den FC Hittisau zum dritten Mal an diesem Tag in Führung, als er einen schönen Spielzug mit einem Tor abschloss und das 2:3 erzielte.

In den letzten Minuten des Spiels spitzte sich die Dramatik zu. In der 90. Minute bekam der SV Frastanz einen weiteren Elfmeter zugesprochen. Diesmal trat Niklas Wieser an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:3. Nach 95 intensiven Minuten endete das Spiel mit einem gerechten 3:3-Unentschieden, das beide Mannschaften mit gemischten Gefühlen zurückließ. Während der SV Frastanz glücklich über den späten Ausgleich war, hätten die Gäste die Heimreise durchaus mit einem Sieg antreten können.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

