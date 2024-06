Der Aufstiegstraum von Ludesch ist mit Heimniederlage gegen Koblach ausgeträumt

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:35

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Vorarlbergliga setzte sich der FC Koblach gegen den SV Ludesch mit 3:1 durch. Die Gäste aus Koblach erwischten einen Blitzstart und ließen den Gastgebern kaum Zeit zum Luftholen. Trotz eines Aufbäumens der Ludescher in der zweiten Halbzeit konnten sie das Spiel nicht mehr drehen. Insbesondere die frühe Führung und eine stabile Defensive waren der Schlüssel zum Erfolg der Koblacher.

Blitzstart von FC Koblach

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 3. Spielminute ging der FC Koblach durch Tobias Dür in Führung. Ein präziser Abschluss ließ dem Torhüter von SV Ludesch keine Chance und die Gäste feierten den frühen Vorteil. Dieser frühe Rückstand schien die Heimmannschaft zu verunsichern, und Koblach nutzte diesen Moment der Schwäche eiskalt aus.

In der 43. Minute konnte der FC Koblach dann die Führung weiter ausbauen. Elias Stark war zur Stelle und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und SV Ludesch hatte nun eine schwere Aufgabe vor sich, um das Spiel noch zu drehen. Die Koblacher agierten in dieser Phase des Spiels abgeklärt und ließen wenig Chancen für die Gastgeber zu.

Aufbäumen von SV Ludesch und Entscheidung durch Tasic

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Gastgeber mehr Engagement und erarbeiteten sich einige Chancen. Diese Mühen wurden in der 57. Minute belohnt, als Roman Konzet den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Ein Hoffnungsschimmer für den SV Ludesch, der das Publikum noch einmal aufweckte und für eine spannende Schlussphase sorgte.

Doch die Antwort von FC Koblach ließ nicht lange auf sich warten. In der 63. Minute stellte Aleksandar Tasic den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Sein Treffer zum 3:1 war ein Schock für die Heimmannschaft und deren Fans. Koblach zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und nutzte seine Chancen konsequent. Trotz weiterer Bemühungen der Ludescher gelang es ihnen nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Tore, und nach 90 Minuten stand fest: Der FC Koblach ging als verdienter Sieger vom Platz. Das Endergebnis von 1:3 spiegelt die Abgeklärtheit und Effizienz der Gäste wider, die ihre Chancen eiskalt nutzten und defensiv kaum Schwächen zeigten.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:3-Sieg für den FC Koblach, der damit wichtige Punkte in der Vorarlbergliga einfahren konnte. SV Ludesch hingegen muss die Niederlage schnell verdauen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Vorarlbergliga: Ludesch : Koblach - 1:3 (0:2)

63 Aleksandar Tasic 1:3

57 Roman Konzet 1:2

43 Elias Stark 0:2

3 Tobias Dür 0:1

