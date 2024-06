Spannendes Duell in der Vorarlbergliga: FC Bizau siegt knapp gegen FC Sulzberg

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:36

Ein aufregendes und dramatisches Spiel zwischen dem FC Sport Haschko Sulzberg und dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste. Die Partie, die viele Wendungen und emotionale Höhepunkte hatte, wurde in der 25. Runde der Vorarlbergliga ausgetragen und bot den Zuschauern von Anfang bis Ende packende Unterhaltung.

Blitzstart für den FC Bizau

Der Anpfiff des Spiels zwischen dem FC Sport Haschko Sulzberg und dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau ertönte und sofort übernahmen die Gäste das Kommando. Bereits in der 14. Minute brachte Luca Meusburger den FC Bizau mit einem frühen Tor in Führung. Diese rasante Anfangsphase setzte sich nur drei Minuten später fort, als Uelder Barbosa Mendes in der 17. Minute das 2:0 für den FC Bizau erzielte. Die Gäste zeigten damit von Beginn an eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor.

Der FC Sulzberg tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, konnte jedoch nach und nach mehr Kontrolle gewinnen. In der 34. Minute gelang Ambros Berlinger ein wichtiger Treffer für den FC Sulzberg, der den Rückstand auf 1:2 verkürzte und seinem Team neue Hoffnung gab. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause, was den Gastgebern noch alle Chancen für die zweite Halbzeit ließ.

Spannende zweite Halbzeit mit späten Wendungen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Teams kämpften verbissen um die Kontrolle des Spiels. In der 69. Minute wurde das Spielgeschehen jedoch durch eine Gelb/Rote Karte für Ambros Berlinger vom FC Sulzberg beeinflusst, der damit sein Team in Unterzahl zurückließ. Trotz dieser Schwächung zeigte der FC Sulzberg großen Kampfgeist und ließ sich nicht entmutigen.

Dieser Einsatz wurde in der 75. Minute belohnt, als Martin Gigler das 2:2 für den FC Sulzberg erzielte. Die Partie war damit wieder vollkommen offen, und die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange, denn nur drei Minuten später, in der 78. Minute, erzielte Luca Meusburger sein zweites Tor des Abends und brachte den FC Bizau erneut in Führung.

Die Dramatik des Spiels setzte sich fort, als in der 80. Minute Tobias Fetz vom FC Bizau ebenfalls mit einer Gelb/Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Damit waren beide Teams in der Schlussphase in Unterzahl. Trotz aller Bemühungen des FC Sulzberg, das Spiel erneut auszugleichen, blieb es beim knappen 3:2 für den FC Bizau. Der Schlusspfiff in der 92. Minute besiegelte den hart erkämpften Auswärtssieg der Gäste.

Die Begegnung zwischen dem FC Sport Haschko Sulzberg und dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau war ein packendes Fußballspiel, das den Zuschauern alles bot, was ein spannendes Match ausmacht: Frühe Tore, rote Karten und einen ständigen Wechsel der Spielkontrolle. Am Ende verließen die Gäste als knappe Sieger den Platz und festigten damit ihre Position in der Tabelle der Vorarlbergliga.

Vorarlbergliga: Sulzberg : Bizau - 2:3 (1:2)

78 Luca Meusburger 2:3

75 Martin Gigler 2:2

34 Ambros Berlinger 1:2

17 Uelder Barbosa Mendes 0:2

14 Luca Meusburger 0:1

