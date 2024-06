FC Hittisau siegt trotz Unterzahl: Dramatisches 2:1 gegen FC Riefensberg

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:36

In einem packenden Spiel der Vorarlbergliga setzte sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau mit 2:1 gegen den Fliesen Jams FC Riefensberg durch. Trotz zweier gelb-roter Karten gelang es den Hausherren, das Spiel zu drehen und in der Schlussphase den Siegtreffer zu erzielen. Matchwinner war Robin Mennel, der in der 83. Minute das entscheidende Tor schoss.

Frühe Führung für Riefensberg

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo, und die Gäste aus Riefensberg erwischten den besseren Start. Bereits in der 21. Minute konnte Dennis Schwarz sein Team mit 1:0 in Führung bringen. Ein präziser Abschluss ließ dem Torhüter von Hittisau keine Chance. Die Hausherren versuchten, schnell zu antworten, fanden jedoch zunächst kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiv geführten Zweikämpfen und mehreren Torchancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. Der FC Riefensberg verteidigte die knappe Führung geschickt und ging mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause.

Hittisau dreht das Spiel trotz Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für den FC Hittisau. Said Tarhan musste in der 46. Minute nach einer gelb-roten Karte den Platz verlassen, was die Gastgeber in eine schwierige Situation brachte. Trotz Unterzahl zeigte Hittisau eine beeindruckende Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel.

In der 70. Minute gelang Matheus Pereira Barbosa der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Doch Hittisau musste erneut einen Rückschlag hinnehmen, als Rene Bilgeri in der 90. Minute ebenfalls mit gelb-rot vom Platz gestellt wurde. Die Hausherren waren nun nur noch zu neunt, doch sie gaben nicht auf.

In der 83. Minute krönte Robin Mennel die Aufholjagd der Gastgeber mit dem entscheidenden Treffer zum 2:1. Nach einer präzisen Flanke setzte er sich im Strafraum durch und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Die Zuschauer auf den Rängen jubelten frenetisch, und Hittisau verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff.

In den letzten Minuten des Spiels warf der FC Riefensberg noch einmal alles nach vorne, doch die Abwehr von Hittisau hielt stand. Nach 95 spannenden Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und die Hausherren durften einen hart erkämpften Sieg feiern.

Der FC Hittisau zeigte in diesem Spiel eine bemerkenswerte Moral und Kampfgeist. Trotz der beiden Platzverweise gaben sie nie auf und wurden am Ende für ihre Bemühungen belohnt. Mit diesem Sieg rückt Hittisau in der Tabelle weiter nach oben, während Riefensberg trotz einer starken Leistung ohne Punkte nach Hause fahren muss.

Vorarlbergliga: Hittisau : Riefensberg - 2:1 (0:1)

83 Robin Mennel 2:1

70 Matheus Pereira Barbosa 1:1

21 Dennis Schwarz 0:1

