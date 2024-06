Coach von Meiningen: "Viel zu hohe Niederlage in Fussach!"

Details Sonntag, 02. Juni 2024 13:48

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 25. Runde der Vorarlbergliga sicherte sich der SC Fussach einen eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen den SK Meiningen. Obwohl das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen war, zeigte SC Fussach in der zweiten Halbzeit seine Klasse und dominierte die Partie. Hervorzuheben sind die Leistungen von Volkan Akyildiz und Martin Bartolini, die jeweils doppelt trafen und maßgeblich zum Erfolg ihres Teams beitrugen.

Ein ausgeglichener Beginn

Das Spiel begann mit einem intensiven Tempo, als der Schiedsrichter die Partie um 17:00 Uhr anpfiff. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Einsatz und spielten mutig nach vorne. Es dauerte bis zur 43. Minute, bis der erste Treffer fiel. Volkan Akyildiz vom SC Fussach war zur Stelle und verwandelte souverän zum 1:0. Der Jubel der Heimfans war groß, doch die Freude währte nur kurz.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, konnte der SK Meiningen durch Adrian Hagen ausgleichen. Hagen nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Fussach eiskalt aus und stellte den Spielstand auf 1:1. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Halbzeitpause, was für eine spannende zweite Hälfte versprach.

SC Fussach übernimmt die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel kam der SC Fussach mit viel Schwung aus der Kabine und setzte die Gäste aus Meiningen sofort unter Druck. Bereits in der 55. Minute erzielte Giuseppe Franchina das 2:1 für SC Fussach. Franchina verwertete eine präzise Hereingabe und brachte seine Mannschaft erneut in Führung.

Der SK Meiningen versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch der SC Fussach ließ nicht locker. In der 65. Minute war es erneut Volkan Akyildiz, der mit einem sehenswerten Treffer zum 3:1 die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Akyildiz zeigte seine ganze Klasse und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance.

Der Schlusspunkt der Partie gehörte Martin Bartolini, der in der 80. Minute das 4:1 erzielte. Bartolini nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SK Meiningen und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Trotz einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 4:1-Endstand.

Mit diesem Sieg konnte der SC Fussach wichtige Punkte im Kampf um eine bessere Platzierung in der Vorarlbergliga sammeln. Der SK Meiningen hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen wieder punkten, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

Enes Cavkic, Trainer SK Meiningen: „Gestern gab es eine viel zu hohe Niederlage gegen das gute Team aus Fussach. Meine Mannschaft dominierte erste Halbzeit, leider ließen wir zu viel gute Chancen aus. Fussach machte aus der ersten nennenswerten Chance ein Tor, im Gegenzug gelang uns der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft quasi nicht am Platz und machte es Fussach einfach, Tore zu erzielen!“

Vorarlbergliga: Fussach : SK Meiningen - 4:1 (1:1)

80 Martin Bartolini 4:1

65 Volkan Akyildiz 3:1

55 Giuseppe Franchina 2:1

45 Adrian Hagen 1:1

43 Volkan Akyildiz 1:0

