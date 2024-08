SPG Großwalsertal triumphiert in einem spannenden Spiel gegen SC Fussach mit 3:2

Details Sonntag, 11. August 2024 00:51

In einem packenden Auftaktspiel der Vorarlbergliga setzte sich die SPG Großwalsertal mit 3:2 gegen den SC Fussach durch. Die Zuschauer erlebten ein intensives Duell mit vielen Toren und spannenden Momenten. Das Team von SPG Großwalsertal zeigte sich besonders treffsicher und sicherte sich durch ein spätes Tor den Sieg. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Ereignisse dieses spannenden Spiels.

Ein explosiver Start

Bereits mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr war die Spannung im Spiel zwischen der SPG Großwalsertal und dem SC Fussach deutlich spürbar. Die Heimmannschaft legte einen blitzschnellen Start hin und konnte in der 6. Minute das erste Tor der Partie erzielen. Hannes Rinderer war es, der den Ball zum 1:0 für die SPG Großwalsertal im Netz unterbrachte. Der schnelle Führungstreffer setzte die Gäste aus Fussach unter Druck, die sich jedoch nicht einschüchtern ließen.

In der 25. Minute gelang es Martin Schwärzler vom SC Fussach, den Spielstand auszugleichen. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und sorgte für das 1:1. Doch die Antwort der SPG Großwalsertal ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später, in der 32. Minute, war es Jordan Türtscher, der sein Team erneut in Führung brachte. Mit einem geschickten Schuss erzielte er das 2:1 und ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Der SC Fussach kämpfte hartnäckig, um erneut auszugleichen, und ihre Bemühungen wurden in der 53. Minute belohnt. Christoph Kobleder erzielte das 2:2 und sorgte dafür, dass das Spiel wieder völlig offen war. Beide Teams zeigten sich in der Folgezeit kämpferisch und bemüht, die Oberhand zu gewinnen, was zu einer spannenden Schlussphase führte.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, schien es, als würde die Partie mit einem Unentschieden enden. Doch die SPG Großwalsertal hatte noch ein Ass im Ärmel. In der 89. Minute war es Maximilian Burtscher, der das entscheidende Tor erzielte. Mit einem fulminanten Schuss brachte er seine Mannschaft zum 3:2 in Führung und sicherte damit den Sieg. Das Tor in letzter Minute ließ die Fans und Spieler der SPG Großwalsertal in Jubel ausbrechen.

Mit diesem späten Treffer endete das Spiel, und die SPG Großwalsertal konnte einen hart umkämpften Sieg verbuchen. Die Mannschaft von SC Fussach zeigte eine starke Leistung, musste sich jedoch letztlich geschlagen geben. Der Auftakt der Vorarlbergliga versprach bereits viel Spannung, und dieses Spiel hat die Erwartungen mehr als erfüllt.

Vorarlbergliga: Großwalsertal : Fussach - 3:2 (2:1)

89 Maximilian Burtscher 3:2

53 Christoph Kobleder 2:2

32 Jordan Türtscher 2:1

25 Martin Schwärzler 1:1

6 Hannes Rinderer 1:0

