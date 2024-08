Bizau macht den Deckel nicht drauf und Höchst holt einen Punkt!

Details Montag, 12. August 2024 23:27

Auftakt zur Vorarlbergliga 2024/25 mit sieben sehr engen Partien. Das deutet auf eine sehr spannende Meisterschaft hin. Schwarzenberg ist die einzige Elf, die mit zwei Toren Unterschied gewinnen kann und zwar im Heimspiel gegen Hörbranz. Kaufmann Bausysteme FC Bizau in der ersten Hälfte gegen den blum FC Höchst dominant, aber das 2:0 gelingt trotz vieler Möglichkeiten nicht. Höchst bestraft die schlechte Chancenauswertung mit dem 1:1.

Frühe Führung für FC Bizau

Die Heimmannschaft FC Bizau startete entschlossen in die Partie. In der 29. Minute gelang es Lukas Katnik, die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung zu bringen. Das 1:0 setzte die Gäste unter Druck und verlieh dem Spiel eine besondere Dynamik. FC Bizau nutzte seine Chancen effektiv und zeigte eine solide Abwehrarbeit, die es FC Höchst schwer machte, gefährlich vor das Tor zu kommen. Trotz weiterer Bemühungen blieben die Angriffe der Gäste in der ersten Halbzeit erfolglos, sodass die Heimmannschaft mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause verstärkte der FC Höchst seine Offensivbemühungen und drängte auf den Ausgleich. Die Defensive von FC Bizau hielt jedoch lange stand und ließ nur wenige klare Torchancen zu. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem hohen Tempo, bei dem beide Mannschaften alles gaben.

In der 87. Minute gelang es schließlich Dario Stanojevic, den verdienten Ausgleich für den FC Höchst zu erzielen. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von FC Bizau keine Chance und stellte auf 1:1. Dieses späte Tor war ein Befreiungsschlag für die Gäste, die bis zum Schluss alles daransetzten, das Spiel doch noch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Trotz weiterer Angriffe und spannender Momente auf beiden Seiten fiel jedoch kein weiteres Tor mehr.

Als der Schiedsrichter nach 90 Minuten das Spiel abpfiff, stand ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche. Beide Teams konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre. Der FC Bizau hatte durch den Führungstreffer von Lukas Katnik gehofft, die drei Punkte zu Hause behalten zu können, während der FC Höchst mit dem späten Ausgleich durch Dario Stanojevic zumindest einen Punkt mitnehmen konnte.

Der Auftakt in die neue Saison der Vorarlbergliga bot somit bereits jede Menge Spannung und Emotionen. Beide Mannschaften zeigten, dass sie bereit sind, um die vorderen Plätze mitzuspielen, und ließen auf weitere spannende Partien in den kommenden Wochen hoffen.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Ein toller Start von uns und eine 1:0-Pausenführung. Diese hätte wesentlich höher sein können. Wir haben verabsäumt den Deckel drauf zu machen und 1:0 ist auf unserem kleinen Platz immer gefährlich. Ein Eckball im Finish und Gegentreffer – das hat uns zwei Punkte gekostet!“

Vorarlbergliga: Bizau : Höchst - 1:1 (1:0)

87 Dario Stanojevic 1:1

29 Lukas Katnik 1:0

