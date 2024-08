Coach von Hatlerdorf nach 3:3 in Andelsbuch: „Chaotisches Spiel aber tolle Moral meiner Jungs!

Details Dienstag, 13. August 2024 00:43

Eine ziemlich turbulente erste Runde der Vorarlbergliga 2024/25 ist Geschichte und was sofort auffällt ist, dass fast fünf Treffer pro Spiel im Schnitt gefallen sind. Die Partien eng und die Austria Lustenau Amateure (3:1 in Frastanz) und Schwarzenberg (3:1 gegen Hörbranz) stehen an der Tabellenspitze. Turbulent mit sechs Treffer verläuft das Duell zwischen dem FC O&S Bau Andelsbuch und dem SC Elektro Graf Hatlerdorf. 3:3 am Ende nach einem sehr abwechslungsreichen Spielverlauf.

Ein Eigentor und zwei schnelle Tore von Simic

Burhan Yilmaz. Trainer SC Elektro Hatlerdorf: „Ein sehr chaotisches Spiel. Die Urlaubszeit und die Abwesenheit zahlreicher Spieler macht den Saisonstart nicht leicht. Wir haben uns gegen eine gut organisierte Andelsbucher Mannschaft erst mal finden müssen. Nach einem unglücklichen Eigentor haben wir es geschafft den Gegner zweimal auszukontern und sind mit der Führung in die Halbzeit.

Was wir gemacht haben, haben die Andelsbucher in der Anfangsphase der 2. Halbzeit wiederholt und sind dann mit 3:2 in Führung gegangen. Die gelb-rote Karte hat unseren Matchplan komplett durcheinandergebracht und dazu geführt, dass wir mit Mann und Maus verteidigen mussten.

Das 3:3 durch Mujic Denis hat uns den Punkt gerettet und geht somit in Summe dann auch in Ordnung. Das die Andelsbucher dann zu Torchancen kommen, ist normal, aber mit Leidenschaft und auch etwas Glück haben wir uns diesen Punkt erarbeitet. Es wartet viel Arbeit auf uns und ich hoffe das die Jungs aus dem Urlaub schnellstmöglich wieder zurückkommen. Eine top Moral meiner Jungs!“

Vorarlbergliga: FC Andelsbuch : Hatlerdorf - 3:3 (1:2)

54 Deniz Mujic 3:3

52 Thomas Dorner 3:2

47 Marcelo Theisen 2:2

35 Yves Henri Simic 1:2

34 Yves Henri Simic 1:1

30 Eigentor durch Burhan Yilmaz 1:0

