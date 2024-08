Dramatisches Duell zwischen den Austria Lustenau Amateuren und Bizau

Details Donnerstag, 15. August 2024 08:52

Die zweite Runde der Vorarlbergliga wurde bereits am Mittwich vor Mariä Himmelfahrt gestartet und brachte zwischen den SC Austria Lustenau Amateuren und dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Duell. Tolle Moral der Amateure, die zwar in Führung gehen aber zur Pause 1:3 in Rückstand liegen. Die Gäste werden auch in Hälfte zwei voll gefordert, setzen sich aber am Ende doch mit 4:3 durch. .

Blitzstart und frühe Treffer

Die Begegnung begann fulminant, als Sejid Koshi die Austria Lustenau Amateure bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn schon in der 7. Minute gelang Luca Meusburger der Ausgleich für den FC Bizau. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und erhöhten in der 21. Minute durch Lukas Katnik auf 2:1. Nur vier Minuten später war es erneut Katnik, der zum 3:1 für den FC Bizau traf und die Gastgeber damit in Zugzwang brachte.

Die Austria Lustenau Amateure versuchten daraufhin, wieder ins Spiel zu finden, doch die Defensive des FC Bizau stand stabil. Die erste Halbzeit endete mit einem deutlichen 3:1-Vorsprung für die Gäste. Beide Mannschaften gingen nach einer intensiven ersten Hälfte in die Kabinen, um sich für den zweiten Durchgang zu sammeln.

Aufholjagd und Schlussspurt

Nach der Pause kamen die Austria Lustenau Amateure mit neuem Elan zurück aufs Feld. Schon in der 48. Minute gelang Sejid Koshi mit seinem zweiten Treffer des Abends der Anschluss zum 2:3. Das Spiel wurde nun zunehmend spannender, da die Gastgeber alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des FC Bizau hielt dem Druck stand und konnte immer wieder gefährliche Angriffe entschärfen.

In der 80. Minute gelang es dann Uelder Barbosa Mendes, die Führung für den FC Bizau auszubauen. Mit einem präzisen Schuss traf er zum 4:2 und stellte damit den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Doch die Austria Lustenau Amateure gaben sich nicht geschlagen und kämpften bis zum Schluss. In der 90. Minute sorgte Valon Demiri mit seinem Treffer zum 3:4 nochmals für Hoffnung bei den Gastgebern. Das Tor kam jedoch zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Nach 94 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der FC Bizau konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Die Austria Lustenau Amateure zeigten zwar großen Kampfgeist, mussten sich am Ende jedoch knapp geschlagen geben.

Die Zuschauer erlebten ein packendes Spiel mit vielen Höhepunkten und einer beeindruckenden Torquote. Für die Austria Lustenau Amateure gilt es nun, die Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen und in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu punkten.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Wir sind leider schnell in Rückstand geraten. Vor der Halbzeit konnten wir aber das Spiel dann noch auf 3:1 für unsere Mannschaft drehen. Auch in der zweiten Halbzeit war Lustenau extrem spielstark, wir hatten nicht unseren besten Tag. Trotzdem haben wir uns in vielen Duellen durch Erfahrung und körperbetontes Spiel durchgesetzt und schlussendlich knapp mit 4:3 gewonnen!“

Vorarlbergliga: Lustenau A. : Bizau - 3:4 (1:3)

93 Valon Demiri 3:4

80 Uelder Barbosa Mendes 2:4

48 Sejid Koshi 2:3

25 Lukas Katnik 1:3

21 Lukas Katnik 1:2

7 Luca Meusburger 1:1

6 Sejid Koshi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.