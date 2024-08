Hatlerdorf macht es nach 0:3 gegen Schwarzenberg noch spannend!

Details Montag, 19. August 2024 16:54

In der ersten Halbzeit erwischt MEVO FC Schwarzenberg den SC Elektro Graf Hatlerdorf am falschen Fuß und führt zur Pause 3:0. Aber Hatlerdorf kommt schnell nach der Pause auf 2:3 heran. Schwarzenberg sichert aber doch noch den Dreier und hat nach der zweiten Runde der Vorarlbergliga ebenso wie Leader Sulz und Großwalsertal das Punktemaximum von sechs Zählern am Konto.

Frühe Führung für die Gäste

Schon früh in der Partie zeigten die Gäste aus Schwarzenberg ihre offensive Stärke. In der 17. Minute fiel das erste Tor durch Semih Yasar, der den Ball geschickt im Netz platzierte und somit das 1:0 für den FC Schwarzenberg erzielte. Dieser frühe Treffer verlieh den Gästen zusätzlichen Schwung und setzte den SC Hatlerdorf unter Druck.

Der SC Hatlerdorf versuchte, eine schnelle Antwort zu finden, doch die gut organisierte Defensive von Schwarzenberg machte es ihnen schwer, gefährliche Angriffe zu starten. In der 37. Minute gelang es Gökhan Acar, die Führung für die Gäste weiter auszubauen. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:0 für den FC Schwarzenberg.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte der FC Schwarzenberg noch einen drauf. In der 45. Minute war es Tobias Nicolussi, der das dritte Tor für die Gäste erzielte und damit den Halbzeitstand von 3:0 besiegelte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der FC Schwarzenberg selbstbewusst in die Pause, während der SC Hatlerdorf mit einem deutlichen Rückstand konfrontiert war.

Hatlerdorf zeigt Kampfgeist

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Hatlerdorf eine beeindruckende Reaktion. Sie kamen mit neuer Energie aus der Kabine und setzten die Gäste unter Druck. In der 49. Minute gelang es Deniz Mujic, das erste Tor für die Gastgeber zu erzielen. Mit diesem Treffer zum 1:3 schöpfte der SC Hatlerdorf neue Hoffnung und setzte alles daran, weiter aufzuholen.

Der Druck auf den FC Schwarzenberg nahm zu, und der SC Hatlerdorf kämpfte unermüdlich weiter. In der 55. Minute belohnten sie sich erneut für ihre Anstrengungen. Diesmal war es Berkay Sahin, der den Ball im Netz versenkte und auf 2:3 verkürzte. Das Spiel war wieder offen, und die Spannung stieg merklich an.

Die verbleibenden Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Chancen auf beiden Seiten. Der SC Hatlerdorf drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive des FC Schwarzenberg hielt stand. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber konnte der SC Hatlerdorf das Blatt nicht mehr wenden.

In der Nachspielzeit, die insgesamt vier Minuten betrug, versuchten die Gastgeber alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch der FC Schwarzenberg verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu. Schließlich endete das Spiel mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste aus Schwarzenberg.

Dieser Erfolg sicherte dem FC Schwarzenberg wichtige Punkte in der Vorarlbergliga und unterstrich ihre starke Leistung in dieser Partie. Der SC Hatlerdorf hingegen zeigte trotz der Niederlage eine beeindruckende Moral und Kampfgeist, insbesondere in der zweiten Halbzeit.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen und bekommen zudem das erste Gegentor aus einer Abseitsposition von drei Metern vom Gegner. Das habe es auf Video. Daher ging unser Matchplan bis zur Halbzeit nicht auf. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas umgestellt und sind mit zwei Toren rangekommen. Man kann also sagen erste Halbzeit Flop, zweite Halbzeit top!“

Vorarlbergliga: Hatlerdorf : Schwarzenberg - 2:3 (0:3)

55 Berkay Sahin 2:3

49 Deniz Mujic 1:3

45 Tobias Nicolussi 0:3

37 Gökhan Acar 0:2

17 Semih Yasar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.