Drei Treffer: Leonardo Silva de Abreu Lima für Hittisau und Selim Kum für Hörbranz!

Details Sonntag, 25. August 2024 01:04

In einem aufregenden Spiel der Vorarlbergliga setzte sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau gegen den RUPP FOOD Austria FC Hörbranz mit 5:3 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit folgte eine zweite Halbzeit voller Tore und spannender Wendungen, die den Zuschauern alles bot, was das Fußballherz begehrt. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Leonardo Silva de Abreu Lima, der sich mit einem Hattrick in die Herzen der Hittisauer Fans spielte.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann ohne nennenswerte Höhepunkte in der ersten Halbzeit. Beide Teams tasteten sich zunächst ab und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Weder der FC Hittisau noch der FC Hörbranz konnten in den ersten 45 Minuten klare Torchancen herausspielen, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Die Zuschauer mussten sich gedulden, um die Spannung und Dramatik zu erleben, die die zweite Halbzeit mit sich brachte.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 47. Minute brachte Filip Gregor Rettig den FC Hittisau mit 1:0 in Führung. Es war ein wichtiger Treffer, der das Spielgeschehen entscheidend beeinflussen sollte. Die Führung währte jedoch nicht lange, denn in der 63. Minute gelang Selim Kum der Ausgleich für den FC Hörbranz zum 1:1.

Doch Hittisau zeigte sich unbeeindruckt und schlug nur vier Minuten später zurück. Leonardo Silva de Abreu Lima traf in der 67. Minute zum 2:1 für den FC Hittisau. Es war der Auftakt zu einem spektakulären Hattrick des Brasilianers. In der 70. Minute erhöhte Cordeiro Soares Junior Delcio auf 3:1 und schien damit die Weichen endgültig auf Sieg für die Heimelf gestellt zu haben.

Doch der FC Hörbranz gab sich nicht geschlagen. Wieder war es Selim Kum, der in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den Anschluss zum 3:2 herstellte und damit die Spannung auf die Spitze trieb. Die Hittisauer Fans mussten erneut um den Sieg bangen, aber Leonardo Silva de Abreu Lima beruhigte die Nerven der Anhänger mit seinem zweiten Tor des Tages in der 85. Minute zum 4:2.

Das Drama ging jedoch weiter. Selim Kum stellte in der 90. Minute mit seinem dritten Tor für den FC Hörbranz den 4:3-Anschluss wieder her und machte das Spiel erneut spannend. Doch in der Nachspielzeit war es erneut Leonardo Silva de Abreu Lima, der mit seinem dritten Treffer zum 5:3 für den FC Hittisau alles klar machte und den Hattrick perfekt schnürte.

Das Spiel endete schließlich nach 96 Minuten mit einem verdienten 5:3-Sieg für den FC Hittisau. Der FC Hörbranz zeigte eine starke kämpferische Leistung, musste sich aber letztlich der Offensivkraft des FC Hittisau und insbesondere Leonardo Silva de Abreu Lima geschlagen geben. Mit diesem Erfolg konnte der FC Hittisau wichtige Punkte in der Vorarlbergliga sammeln und den Fans einen unvergesslichen Fußballabend bescheren.

Vorarlbergliga: Hittisau : Hörbranz - 5:3 (0:0)

95 Leonardo Silva de Abreu Lima 5:3

93 Selim Kum 4:3

85 Leonardo Silva de Abreu Lima 4:2

81 Selim Kum 3:2

70 Cordeiro Soares Junior Delcio 3:1

67 Leonardo Silva de Abreu Lima 2:1

63 Selim Kum 1:1

47 Filip Gregor Rettig 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.