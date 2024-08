Bizau gelingt erster Derbysieg gegen Andelsbuch seit Jahren!

Details Montag, 26. August 2024 17:12

Die wohl beste erste Hälfte im Bergstadion! So fasst Coach Lukas Katnik den Start ins Derby gegen den FC O&S Andelsbuch in der dritten Runde der Vorarlbergliga 2024/25 zusammen. Der Kaufmann Bausysteme FC Bizau führt nach zehn Minuten mit 3:0 und feiert am Ende einen 5:2 Erfolg. Damit setzt sich Bizau an die zweite Tabellenposition. Die einzige Mannschaft mit weißer Weste nach drei Runden ist Leader Großwalsertal, die Hatlerdorf mit 7:0 keine Chance lassen.

Blitzstart von FC Bizau

Gleich zu Beginn des Spiels machte der FC Bizau klar, dass sie die drei Punkte im eigenen Stadion behalten wollten. Bereits in der ersten Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber. Uelder Barbosa Mendes nutzte eine Unachtsamkeit der Andelsbucher Abwehr und brachte den Ball im Netz unter. Der FC Andelsbuch war sichtlich geschockt und hatte kaum Zeit, sich zu sammeln, als in der 7. Minute erneut Mendes zur Stelle war und auf 2:0 erhöhte. Ein Doppelschlag, der die Weichen früh auf Sieg stellte.

Der FC Bizau setzte die Gäste weiterhin unter Druck und ließ ihnen kaum Raum zur Entfaltung. In der 12. Minute sorgte Franco Joppi für das 3:0 und erhöhte den Druck auf den FC Andelsbuch nochmals. Mit dieser komfortablen Führung ging der FC Bizau in die Halbzeitpause und konnte sich bereits auf die zweite Hälfte freuen.

Andelsbuch kommt nicht mehr heran

Nach der Pause kamen die Gäste vom FC Andelsbuch motivierter aus der Kabine und zeigten, dass sie sich noch nicht geschlagen geben wollten. Doch der FC Bizau blieb weiterhin gefährlich und baute in der 54. Minute durch Luca Meusburger die Führung auf 4:0 aus. Andelsbuch konnte jedoch nur eine Minute später durch Thomas Dorner ein Lebenszeichen senden und auf 4:1 verkürzen.

Doch Bizau ließ sich davon nicht beeindrucken und stellte in der 63. Minute den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. Rene Wirth markierte das 5:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung in diesem Spiel. Der FC Andelsbuch zeigte jedoch weiterhin Moral und verkürzte in der 65. Minute durch Simon Walch auf 5:2. Trotzdem gelang es ihnen nicht mehr, dem Spiel eine entscheidende Wendung zu geben.

Der FC Bizau spielte die verbleibenden Minuten souverän herunter und ließ nichts mehr anbrennen. Mit dem Schlusspfiff stand ein verdienter 5:2-Erfolg zu Buche, der die Mannschaft in der Tabelle weiter nach oben klettern lässt. Andelsbuch hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Das Derby gegen Andelsbuch haben wir seit Jahren nicht mehr gewonnen. Nach zehn Minuten haben wir 3:0 geführt. Aus meiner Sicht die beste erste Halbzeit, die vermutlich jemals im Bergstadion gespielt wurde. Mitte der zweiten Halbzeit kam ein wenig Müdigkeit auf und dadurch passierten kleine Fehler. Zwei Gegentore sind verkraftbar, aber hätten nicht passieren müssen. Alles in allem sehr stolz auf diese Mannschaft und speziell auf diese gespielte Partie!“

Vorarlbergliga: Bizau : FC Andelsbuch - 5:2 (3:0)

65 Simon Walch 5:2

63 Rene Wirth 5:1

55 Thomas Dorner 4:1

54 Luca Meusburger 4:0

12 Franco Joppi 3:0

7 Uelder Barbosa Mendes 2:0

1 Uelder Barbosa Mendes 1:0

