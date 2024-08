Torflut in Großwalsertal: SPG Großwalsertal dominiert SC Hatlerdorf mit 7:0

Details Montag, 26. August 2024 22:57

Die SPG Großwalsertal feierte einen beeindruckenden 7:0-Sieg gegen den SC Hatlerdorf in der dritten Runde der Vorarlbergliga. Mit einem fulminanten Auftritt und einer Reihe von Toren zeigten die Gastgeber ihre Überlegenheit und ließen dem Gegner keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte die SPG Großwalsertal mit 3:0 und setzte ihre Dominanz in der zweiten Hälfte fort, um schließlich den deutlichen Sieg zu sichern.

Frühe Führung und klare Überlegenheit

Das Spiel begann mit viel Schwung und Elan seitens der SPG Großwalsertal. In der 27. Minute brach Maximilian Burtscher den Bann und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Sein Tor war der Startschuss für eine beeindruckende Torserie. Nur sechs Minuten später erhöhte Jordan Türtscher auf 2:0. Die Heimmannschaft ließ dem SC Hatlerdorf kaum Raum zur Entfaltung und dominierte das Spielgeschehen nach Belieben.

Türtscher zeigte sich besonders torhungrig und erzielte in der 42. Minute seinen zweiten Treffer des Abends, womit er den Halbzeitstand von 3:0 besiegelte. Die Gäste aus Hatlerdorf hatten bis dahin große Schwierigkeiten, dem druckvollen Spiel der SPG Großwalsertal etwas entgegenzusetzen, und konnten kaum nennenswerte Offensivaktionen verzeichnen.

Offensivfeuerwerk in der zweiten Hälfte

Auch nach der Pause blieb die SPG Großwalsertal am Drücker. Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff erhöhte Jordan Türtscher mit seinem dritten Tor auf 4:0. Die Abwehr des SC Hatlerdorf war in dieser Phase des Spiels völlig überfordert. Die Gastgeber nutzten die sich bietenden Chancen eiskalt aus und ließen keinen Zweifel daran, wer an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen würde.

In der 53. Minute trug sich Maximilian Burtscher erneut in die Torschützenliste ein und markierte das 5:0. Die Fans der SPG Großwalsertal konnten sich über eine wahre Torflut freuen. Doch die Mannschaft von Trainer [Name des Trainers] war noch nicht fertig: Samuel Lessiak erhöhte in der 65. Minute auf 6:0. Die Defensivreihe des SC Hatlerdorf fand weiterhin kein Mittel, um den Angriffswirbel der Gastgeber zu stoppen.

Den Schlusspunkt setzte Hannes Rinderer in der 80. Minute mit dem Treffer zum 7:0. Damit besiegelte er den Kantersieg der SPG Großwalsertal, die sich an diesem Abend in bestechender Form präsentierte. Der SC Hatlerdorf hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird sich im nächsten Spiel deutlich steigern müssen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der deutliche Sieg der SPG Großwalsertal perfekt. Die Mannschaft hat mit diesem beeindruckenden Auftritt ein klares Zeichen in der Vorarlbergliga gesetzt und wird mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen. Der SC Hatlerdorf hingegen wird die Niederlage schnell abhaken und sich neu sammeln müssen.

Vorarlbergliga: Großwalsertal : Hatlerdorf - 7:0 (3:0)

80 Hannes Rinderer 7:0

65 Samuel Lessiak 6:0

53 Maximilian Burtscher 5:0

46 Jordan Türtscher 4:0

42 Jordan Türtscher 3:0

33 Jordan Türtscher 2:0

27 Maximilian Burtscher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.