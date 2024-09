Tor-Festival in Hörbranz: Ein denkwürdiger 6:1-Sieg gegen Riefensberg

Details Montag, 02. September 2024 00:28

Der FC Hörbranz empfing in der 4. Runde der Vorarlbergliga den FC Riefensberg zu einem Spiel, das sich als ein wahres Tor-Festival herausstellen sollte. Trotz eines frühen Rückstands bewies Hörbranz eine beeindruckende Moral und drehte die Partie eindrucksvoll, um letztlich mit 6:1 als klare Sieger vom Platz zu gehen. Bemerkenswert war dabei vor allem die zweite Halbzeit, in der die Hausherren ihre Dominanz unter Beweis stellten und Tor um Tor erzielten.

Früher Rückstand für Hörbranz

Die Partie begann denkbar ungünstig für den FC Hörbranz. Bereits in der 4. Minute nutzte Stefan Feuerstein eine Unachtsamkeit in der Hörbranzer Defensive und brachte den FC Riefensberg mit 1:0 in Führung. Die Gäste schienen in der Anfangsphase entschlossener und agiler zu sein. Doch Hörbranz ließ sich von diesem frühen Schock nicht aus der Ruhe bringen und begann, das Spiel mehr und mehr an sich zu reißen.

Die erste Halbzeit blieb jedoch torlos für den Gastgeber, trotz einiger guter Chancen. Der FC Riefensberg verteidigte mit viel Einsatz und konnte den knappen Vorsprung in die Pause retten. Somit ging es mit einem 0:1 aus Sicht von Hörbranz in die Kabinen. Die Zuschauer durften gespannt sein, wie die Hausherren in der zweiten Halbzeit reagieren würden.

Spektakuläre zweite Halbzeit

Der FC Hörbranz kam wie verwandelt aus der Kabine und setzte den FC Riefensberg von Beginn an unter Druck. Bereits in der 48. Minute gelang Aaron Fleischhacker der verdiente Ausgleich zum 1:1. Dieses Tor schien der Startschuss für eine beeindruckende Aufholjagd zu sein. Die Gastgeber erhöhten das Tempo und zeigten einige schöne Kombinationen.

In der 57. Minute war es dann Erhan Erten, der den FC Hörbranz erstmals in Führung brachte. Mit seinem Tor zum 2:1 drehte er das Spiel zugunsten der Heimelf. Der Treffer zeigte seine Wirkung, denn Hörbranz wurde nun immer dominanter. Riefensberg schien den Faden zu verlieren und fand kaum noch ins Spiel.

Nur zwölf Minuten später, in der 69. Minute, baute Selim Kum die Führung auf 3:1 aus. Hörbranz spielte sich in einen regelrechten Rausch und ließ dem Gegner kaum noch Luft zum Atmen. Die Gäste hatten dem Offensivfeuerwerk der Hausherren wenig entgegenzusetzen.

In der 83. Minute setzte Tobias Heidegger mit dem 4:1 einen weiteren Glanzpunkt. Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Doch Hörbranz hatte noch nicht genug. Anton Tschol erhöhte in der 87. Minute auf 5:1, und Philipp Glanzer setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt mit dem Tor zum 6:1.

Das Spiel endete nach einer einminütigen Nachspielzeit und die Spieler des FC Hörbranz konnten sich von ihren Fans für eine beeindruckende Leistung feiern lassen. Mit diesem Sieg zeigte der FC Hörbranz nicht nur seine Stärke in der Offensive, sondern auch seine Fähigkeit, Rückschläge schnell zu verarbeiten und in beeindruckender Manier zurückzukommen.

Vorarlbergliga: Hörbranz : Riefensberg - 6:1 (0:1)

90 Philipp Glanzer 6:1

87 Anton Tschol 5:1

83 Tobias Heidegger 4:1

69 Selim Kum 3:1

57 Erhan Erten 2:1

48 Aaron Fleischhacker 1:1

4 Stefan Feuerstein 0:1

