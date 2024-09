Nach 22 Jahren: Der erste Sieg für Hatlerdorf in der Vorarlbergliga gegen Hittisau

Details Dienstag, 03. September 2024 08:32

Der SC Elektro Graf Hatlerdorf hat in der 4. Runde der Vorarlbergliga das erste Mal vol angeschrieben. Mit einem hart erkämpften 1:0 gegen den KFZ Hagspiel FC Hittisau konnte sich Hatlerdorf auf Tabellenplatz elf verbessern. Nach wie vor mit weißer Weste an der Tabellenspitze Großwalsertal nach einem 2:0 in Höchst, zwei Punkte dahinter Bizau, die in Koblach 3:1 gewinnen.

Hart umkämpfte erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SC Hatlerdorf und dem FC Hittisau begann mit hohem Tempo. Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Während der ersten Halbzeit konnte jedoch kein Team entscheidende Akzente setzen. Beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum Chancen zu. Der SC Hatlerdorf versuchte immer wieder, über die Flügel zum Erfolg zu kommen, doch die Gäste aus Hittisau verteidigten geschickt und ließen nichts anbrennen. Auch der FC Hittisau konnte sich einige Male vielversprechend nach vorne kombinieren, doch auch hier fehlte es am letzten Pass oder der nötigen Präzision im Abschluss.

Zur Halbzeit gingen beide Teams daher mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen. Es war klar, dass die zweite Halbzeit eine Entscheidung bringen musste, und beide Mannschaften waren bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um die drei Punkte zu sichern.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste – beide Teams schenkten sich nichts und suchten die Lücke in der gegnerischen Abwehr. Der SC Hatlerdorf erhöhte jedoch zusehends den Druck und kam zu mehreren gefährlichen Situationen im Strafraum der Gäste. Der FC Hittisau hielt mit einer kompakten Abwehr dagegen und versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen.

In der 86. Minute war es dann soweit: Magomed Islamchanow vom SC Hatlerdorf erzielte das lang ersehnte 1:0. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des FC Hittisau keine Chance und brachte sein Team in Führung. Die Freude auf den Rängen war groß, denn dieses Tor schien das Spiel zu entscheiden.

Doch das Spiel war noch nicht vorbei. In der 90. Minute musste der Torschütze Islamchanow mit einer roten Karte den Platz verlassen, was für seine Mannschaft bedeutete, die letzten Minuten in Unterzahl zu überstehen. Der FC Hittisau witterte seine Chance und warf noch einmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen.

Die Nachspielzeit von vier Minuten wurde für den SC Hatlerdorf zur Bewährungsprobe. Doch die Defensive stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu. Mit vereinten Kräften und großem Einsatz verteidigten sie den knappen Vorsprung und sicherten sich am Ende den verdienten Sieg.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Wir haben unseren Matchplan zu hundert Prozent umgesetzt und gewonnen. Unser Ziel war es, die Defensive zu stärken und das haben wir voll umgesetzt. Nach 22 Jahren waren das die ersten drei Punkte in der Vorarlbergliga und darauf sind wir stolz. Meine junge und mit 1b-Kickern aufgestockte Mannschaft hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt und die drei Punkte in Dornbirn gelassen. Natürlich hätte die Hittisauer Offensive das eine oder andere Tor machen können, aber unser Tormann und auch bisschen das Glück hat uns heute die Null gehalten. Alles in allem kann es so weitergehen!“

Vorarlbergliga: Hatlerdorf : Hittisau - 1:0 (0:0)

86 Magomed Islamchanow 1:0

