Bizau mit dem dritten Sieg im vierten Spiel in Koblach!

Details Dienstag, 03. September 2024 08:41

Kaufmann Bausysteme FC Bizau bleibt in der Vorarlbergliga dem Tabellenführer Großwalsertal auf den Fersen. Nach einem 1:1 zur Pause zeigt Bizau eine starke zweite Hälfte und gewinnt beim Peter Dach FC Koblach mit 3:1. Damit Bizau weiterhin auf Tabellenplatz zwei einen Punkt vor Sulz, die die Austria Lustenau Amateure mit 2:1 besiegen können.

Frühe Führung für den FC Bizau

Mit dem Anpfiff startete das Spiel sofort in einem hohen Tempo. Die erste Viertelstunde war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Torchancen auf beiden Seiten. In der 30. Minute gelang dem FC Bizau schließlich der Durchbruch: Franco Joppi setzte sich gegen die Verteidigung des FC Koblach durch und brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Der FC Koblach versuchte sofort zu reagieren und drängte auf den Ausgleich, was ihnen kurz vor der Halbzeitpause auch gelang.

Ausgleich und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der 44. Minute war es Elias Stark, der den Ausgleichstreffer für den FC Koblach erzielte. Mit einem schnellen Konter und einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter des FC Bizau keine Chance. Somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, und die Spannung für die zweite Hälfte war greifbar.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich der FC Bizau entschlossen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 64. Minute war es erneut Uelder Barbosa Mendes, der den FC Bizau mit 2:1 in Führung brachte. Der FC Koblach versuchte nun, das Spiel nochmals zu drehen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut stehenden Abwehr des FC Bizau.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 87. Minute, als Uelder Barbosa Mendes mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 für den FC Bizau erhöhte. Der FC Koblach konnte in den verbleibenden Minuten keine nennenswerte Torchance mehr herausspielen, und so endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten Sieg für den FC Bizau.

Das Spiel endete schließlich mit 1:3 zugunsten des FC Bizau, der sich somit wichtige Punkte in der Vorarlbergliga sicherte. Der FC Koblach hingegen muss sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren, um in der Tabelle wieder aufzuholen.

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Gegen eine Mannschaft, die sehr stark ist und Fußball spielen will und kann, war es bei hohen Temperaturen eine intensive Partie. Beide Team spielen wenig lange Bälle und zeigen kontrollierten schönen Fußball. In der ersten Halbzeit waren wenig Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Beide Teams schossen eher ein Zufallstor. Somit ging es mit 1:1 in die Halbzeit.

Meine Halbzeitansprache – ich war unzufrieden bis dahin - hat Wirkung gezeigt und wir haben in der zweiten Halbzeit das Heft des Handelns in die Hand genommen. Mehr Verantwortung übernommen, Wille gezeigt und schneller kombiniert und uns viele gute Chancen erarbeitet. Der 1:3 Auswärtssieg ging somit voll in Ordnung!“

Vorarlbergliga: Koblach : Bizau - 1:3 (1:1)

87 Uelder Barbosa Mendes 1:3

64 Uelder Barbosa Mendes 1:2

44 Elias Stark 1:1

30 Franco Joppi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.